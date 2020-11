L’agriculture pour l’albédo à Genshin Impact

La mise à jour 1.1 de Genshin Impact a finalement été publiée, et maintenant tout le monde regarde l’horizon, attendant l’arrivée de la version 1.2 en décembre. Avec la 1.2, deux personnages confirmés, Ganyu et Albedo, donc si vous voulez utiliser l’un de ces deux dans votre groupe principal, puis utilisez ce premier guide agricole, afin que vous sachiez exactement ce dont vous avez besoin lorsque les personnages – Ganyu et Albedo tombent en décembre!

Les domaines nécessaires pour acquérir des matériaux de mise à niveau de talent proviennent des domaines abyssaux de rang 27 de l’aventure – Domaine de maîtrise. Pour acquérir les matériaux, vous devez dépenser 20 résine originale pour obtenir la récompense à la fin. Cela signifie que vous devez équilibrer vos priorités agricoles pour le personnage que vous espérez vraiment obtenir. Ou vous pouvez utiliser votre résine condensée pour obtenir deux ensembles de récompenses au lieu d’un!

Ces informations ont été fournies par l’utilisateur de Reddit DevilTajoyaki, mais il avertit également que toutes les informations fournies proviennent du correctif CBT (Closed Beta Testing) 1.2, ce qui signifie que les détails peuvent changer pour le lancement officiel.

Domaines de maîtrise

Si vous recherchez les deux domaines de maîtrise, vous pouvez trouver le Faille réprouvée entre Springvale et Dragonspine à Mondstadt, et vous trouverez le Manoir Taishan situé près de Jueyun Karst à Liyue.

Élevage d’albédo

Nivellement des talents

Niveau de talent 1> 2 Matériaux Enseignements de “Ballade” x3 et Parchemin divin x6 Enseignements de “Ballade” Forsaken Rift – les mercredis, samedis et dimanches Parchemin divinatoire Dépouillé par des Samachurls sous le niveau 40

Niveau de talent 2> 3 Matériaux Guide de “Ballade” x2 et parchemin scellé x3 Guide de “Ballade” Forsaken Rift II – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Enseignements de “Ballade” x3 Parchemin scellé Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemin divin x3

Niveau de talent 3> 4 Matériaux Guide de “Ballade” x4 et parchemin scellé x4 Guide de “Ballade” Forsaken Rift II – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Enseignements de “Ballade” x3 Parchemin scellé Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemin divin x3

Niveau de talent 4> 5 Matériaux Guide de “Ballade” x6 et parchemin scellé x6 Guide de “Ballade” Forsaken Rift II – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Enseignements de “Ballade” x3 Parchemin scellé Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemin divin x3

Niveau de talent 5> 6 Matériaux Guide de “Ballade” x9 et parchemin scellé x9 Guide de “Ballade” Forsaken Rift II – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Enseignements de “Ballade” x3 Parchemin scellé Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemin divin x3

Niveau de talent 6> 7 Matériaux Philosophies de “Ballade” x4 et parchemin de malédiction interdite x4 Philosophies de la “ballade” Forsaken Rift III / IV – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Guide de “Ballade” x3 Parchemin de malédiction interdite Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3 Butin de boss hebdomadaire Childe – Défense de Monoceros Caeli x1

Niveau de talent 7> 8 Matériaux Philosophies de “Ballad” x6 et Parchemin de malédiction interdite x6 Philosophies de la “ballade” Forsaken Rift III / IV – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Guide de “Ballade” x3 Parchemin de malédiction interdite Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3 Chaque semaine patron chute Childe – Défense de Monoceros Caeli x1

Niveau de talent 8> 9 Matériaux Philosophies de “Ballade” x12 et parchemin de malédiction interdite x9 Philosophies de la “ballade” Forsaken Rift III / IV – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Guide de “Ballade” x3 Parchemin de malédiction interdite Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3 Chaque semaine patron chute Childe – Défense de Monoceros Caeli x2

Niveau de talent 9> 10 Matériaux Philosophies de “Ballade” x16 et Parchemin de malédiction interdite x12 Philosophies de la “ballade” Forsaken Rift III / IV – les mercredis, samedis et dimanches Fabriqué – Guide de “Ballade” x3 Parchemin de malédiction interdite Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3 Butin de boss hebdomadaire Childe – Défense de Monoceros Caeli x2 Couronne de Sagehood x1



Nivellement de l’ascension

1ère Ascension Matériaux Ruban de topaze Prithiva x1 Géo-hypostase – Sous le niveau 40 Boutique de souvenirs Cecilia x3 Spécialité locale de Mondstadt Parchemin divin x3 Dépouillé par des Samachurls sous le niveau 40

2e ascension Matériaux Fragment de topaze Prithiva x3 Géo Hypostase – Niveau 40+ Pilier de basalte x2 Géo-hypostase – Niveau 30+ Cecilia x10 Spécialité locale de Mondstadt Parchemin divin x15 Dépouillé par des Samachurls sous le niveau 40

3e Ascension Matériaux Fragment de topaze Prithiva x6 Géo Hypostase – Niveau 40+ Pilier de basalte x4 Géo-hypostase – Niveau 30+ Cecilia x20 Spécialité locale de Mondstadt Parchemins scellés x12 Dépouillé par les Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemins divins x3

4e Ascension Matériaux Morceau de topaze Prithiva x3 Géo-hypostase – Niveau 60+ Pilier de basalte x8 Géo-hypostase – Niveau 30+ Cecilia x30 Spécialité locale de Mondstadt Parchemins scellés x18 Dépouillé par les Samachurls au-dessus du niveau 40+ Fabriqué – Parchemins divins x3

5e Ascension Matériaux Morceau de topaze Prithiva x6 Géo Hypostase – Niveau 60+ Pilier de basalte x12 Géo-hypostase – Niveau 30+ Cecilia x45 Spécialité locale de Mondstadt Parchemin de malédiction interdite x12 Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3

6e Ascension Matériaux Pierre gemme de topaze Prithiva x6 Géo-hypostase – Niveau 75+ Pilier de basalte x20 Géo-hypostase – Niveau 30+ Cecilia x60 Spécialité locale de Mondstadt Parchemin de malédiction interdite x24 Dépouillé des Samachurls au-dessus du niveau 60+ Fabriqué – Parchemin scellé x3



Nous avons plus d’informations sur où trouver Elite Boss – Geo Hypostasis, et si vous recherchez des spécialités locales de Mondstadt -Cecilia, nous sommes là pour vous.

Si vous recherchez des informations sur la mise à jour de Genshin Impact 1.2, consultez cet article! Restez à jour avec les bannières à venir et gardez un œil sur nos codes Genshin Impact pour obtenir des goodies gratuits!