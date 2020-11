L’agitation latérale de 60 millions de dollars de Venus Williams est loin de sa carrière sportive

Tout comme sa sœur Serena Williams, Venus Williams a commencé sa formation de tennis à un jeune âge. Elle avait d’excellents modèles pour l’aider à créer une carrière réussie.

Elle a remporté des tournois et obtenu des classements élevés au fil des ans. Une partie de sa philosophie est de travailler dur et de s’entourer de bonnes personnes.

Pendant des années, Williams a dirigé une entreprise parallèle. En plus d’être une pro du tennis, elle fait du design d’intérieur pour des clients. Elle a sa propre entreprise, qui vaut des millions.

Venus Williams est une joueuse de tennis professionnelle

Williams est née en Californie le 17 juin 1980. Elle est la sœur aînée de Serena Williams, qui est également devenue une athlète vedette.

Venus Williams a appris à jouer au tennis en vivant à Los Angeles. Pendant son enfance, sa famille a déménagé en Floride pour qu’elle et sa sœur puissent fréquenter la Rick Macci Tennis Academy.

En 1994, Williams est devenu un joueur de tennis professionnel. Lors de son premier match, elle a remporté la victoire sur Shaun Stafford, tête de série 50. Ce fut un moment important pour elle et sa famille. Trois ans plus tard, la joueuse de tennis est devenue la première finaliste féminine non classée de l’US Open.

Williams a remporté sept titres du Grand Chelem et plusieurs championnats de Wimbledon. Elle et sa sœur ont fait équipe pour des matches dans le passé. En 2011, l’athlète vedette a reçu un diagnostic du syndrome de Sjögren, ce qui l’a fatiguée et endolorie. Heureusement, elle a réussi à travailler dur pour le surmonter.

Actuellement, Williams participe toujours à des championnats. Cependant, son classement a chuté au cours des dernières années.

Venus Williams a fondé V Starr

Un sport physique et une décoration intérieure ne semblent pas avoir rien de commun. C’est pourquoi certaines personnes peuvent être surprises d’apprendre que Williams a travaillé à l’amélioration de l’esthétique intérieure des bâtiments.

Selon le Washington Post, Williams aime vraiment la conception et parlera de sujets tels que la construction et l’éclairage. Elle s’était lancée dans le design lorsqu’elle était adolescente. L’athlète a confectionné ses propres jupes qu’elle portait lors de son tournoi. Peu de temps après, le design d’intérieur a capturé ses intérêts.

En 2002, elle a fondé la société de design d’intérieur V Starr Interiors, qui se trouve en Floride. L’entreprise se compose de Williams et d’une équipe de designers professionnels. Puisque Williams était déjà célèbre pour être une joueuse de tennis renommée, il y avait des gens prêts à l’embaucher.

Son entreprise a immédiatement connu du succès, et certains de ses clients ont inclus ceux de la NFL et de la NBA. L’un des projets passés de l’entreprise comprend la décoration d’un condo modèle de luxe de 6,5 millions de dollars. C’était pour un développement de Boca Raton, et ils ont utilisé le nom de Williams pour le matériel promotionnel. La société a également rénové le Southeast Tennis and Learning Center à Washington, DC

V Starr réussit

Comme mentionné précédemment, Williams a fondé V Starr en 2002. Après 18 ans, l’entreprise est toujours aussi active qu’avant.

L’entreprise n’était pas quelque chose que le joueur de tennis avait fait sur un coup de tête après tout. Elle est une experte en design d’intérieur. Sans oublier, elle a embauché une équipe de femmes qui sont des professionnelles de l’industrie.

L’équipe de V Starr est très probablement au courant de toutes les règles de design d’intérieur, telles que la recherche de symétrie. Ils savent aussi quand enfreindre les règles et mélanger un peu les choses. L’entreprise de Williams continue de pouvoir attirer des clients. Elle trouve que le travail résidentiel est le plus facile par rapport aux autres types de projets.

Le joueur de tennis s’implique profondément dans chaque projet, ce qui garantit que les clients sont satisfaits du résultat final. Avec tous les clients bien rémunérés qu’elle reçoit, l’entreprise vaut sans aucun doute beaucoup. V Starr Interiors est estimé à 60 millions de dollars.