L’agent Carter Star James D’Arcy parle de son retour dans le MCU

Le portrait de James D’Arcy et son nom révélés dans Avengers : Fin de partie a été une surprise pour les cinéphiles qui n’ont pas suivi les productions télévisées MCU qui partagent la même continuité que les films. Cependant, pour le vrai Univers cinématographique Marvel fans, son apparition a été une énorme surprise pour les fans car il est devenu le premier acteur à passer de la télévision aux films dans le MCU et non l’inverse.

D’Arcy a joué Edwin Jarvis dans Agent Carterla version humaine du JARVIS de Paul Bettany, qui a servi d’IA d’Iron Man jusqu’à L’ère d’Ultron, dans lequel il a acquis une forme physique en tant que Vision. Edwin Jarvis était le majordome d’Howard Stark qui s’est allié à l’agent Peggy Carter dans ses aventures pour vaincre les ennemis du SHIELD. L’émission a pris fin brusquement après que ABC l’ait annulée après deux saisons. Cependant, D’Arcy a fait une apparition surprise dans Avengers : Fin de partieparmi les camées étoilés, dans une séquence se déroulant dans les années 80 où Tony rencontre son père Howard lors d’un voyage dans le temps pour récupérer le Tessaract.

Étant donné qu’il s’agissait d’un personnage de MCU TV faisant une apparition dans un décor de film dans cet univers, les fans ont été assez rapides pour se demander si Agent Carter est canon à la franchise ou non. Maintenant, dans une récente interview avec Espion numériquel’acteur s’est confié sur son retour à Fin du jeuen disant:

J’ai adoré l’expérience, et j’ai eu beaucoup de chance – les frères Russo ont été très, très bons avec moi, et ils m’ont très gentiment invité à revenir brièvement dans Endgame, ce qui était super … Quelqu’un m’a dit par la suite, je suis devenu une question de type Trivial Pursuit. Je suis le seul personnage qui est passé de la série télévisée au film.

Il a également ajouté qu’il avait vécu une expérience fantastique avec Agent Carter et le temps qu’il a passé à travailler avec sa brillante co-star Hayley Atwell. Il a dit:

Ce que j’aimais avec l’agent Carter, c’était une émission très forte, dirigée par une femme, dans laquelle le protagoniste – donc, l’agent Carter, Hayley – était une personne décente, essayant de faire des choses décentes, et les faisant souvent de manière très manière divertissante et amusante. Je pensais qu’elle était un si bon modèle pour les jeunes femmes… Et puis il y a ce genre d’acolyte ridicule, qui était moi. Et j’en avais tellement – je n’avais jamais vraiment fait de comédie avant cela.

D’Arcy a maintenant deux autres acteurs qui sont passés aux films MCU de la série télévisée qui n’a pas été produite par Marvel Studios. Après plus de trois ans d’attente, Marvel a offert aux fans la réapparition de Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Peu de temps après, Vincent D’Onofrio, qui jouait Wilson Fisk/Kingpin sur Netflix Original Casse-coua repris son rôle dans Oeil de faucon. Après ces deux représailles, les fans se demandent si Marvel fera des émissions comme Agent Carter et les autres canon ou introduisent à la place de nouvelles versions de ces personnages, maintenant que MCU est un multivers.

Mais, l’apparition de James D’Arcy dans Avengers : Fin de partie confirme très probablement que son émission est canon pour les films de la franchise, faisant ainsi de lui l’espoir des fans de faire de cette collection considérablement élargie de productions télévisées, de courts métrages, de liens comiques et de films une entité unifiée, avec tout ce qui est connecté et interconnecté à les uns les autres d’une certaine manière.

Exprimant son désir de jouer à nouveau Jarvis et commentant le nouveau statut de l’univers cinématographique Marvel, D’Arcy avait ajouté plus tôt,

L’univers Marvel est un vieil endroit amusant. Personne n’est jamais mort. Et maintenant, ils sont dans le métaverse.

Étant donné qu’il y a une chance pour que tous les anciens personnages reviennent et se croisent dans les futures histoires du MCU, aimeriez-vous voir James D’Arcy revenir en tant que Jarvis ? Je suppose que ce qui est excitant serait que lui et Paul Bettany partagent un écran dans n’importe quel scénario bizarre !

