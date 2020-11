L’agence spatiale suédoise collabore avec l’ISRO pour sa mission Venus Orbiter – Shukrayaan

Press Trust of India26 nov.2020 14:19:05 IST

La Suède embarque dans la mission indienne de l’orbiteur Vénus «Shukrayaan» avec un instrument scientifique pour explorer la planète. L’ambassadeur de Suède en Inde, Klas Molin, a déclaré que l’Institut suédois de physique spatiale (IRF) était engagé dans l’entreprise, son deuxième projet de collaboration avec l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO).

“L’analyseur de neutraux vénusiens (VNA), instrument satellite de l’IRF, étudiera comment les particules chargées du Soleil interagissent avec l’atmosphère et l’exosphère de la planète”, a-t-il déclaré PTI.

“La nouvelle mission Venus signifie que la collaboration entre l’IRF et l’ISRO se poursuit”.

Le VNA serait la neuvième génération de la série IRF d’instruments miniaturés ioniques et ENA (Atomes neutres énergétiques), selon les responsables suédois. La première génération a été nommée SARA (Sub-keV Atom Reflecting Analyzer) et a été lancée à bord du vaisseau spatial indien Chandrayaan-1 qui a exploré la Lune en 2008-2009. SARA se composait de deux capteurs.

L’un était un détecteur d’atomes neutres énergétiques et l’autre était un instrument pour mesurer le flux d’ions dans le vent solaire. L’instrument a étudié comment le plasma autour de la Lune interagit avec la lune où la surface n’est pas protégée par une atmosphère ou un champ magnétique, ont-ils déclaré.

“Pour la toute première fois, SARA pourrait enquêter sur les atomes énergétiques qui sont projetés de la surface lunaire lorsqu’ils sont frappés par le vent solaire”, ont déclaré des responsables suédois. L’expérience SARA a été le premier projet collaboratif entre l’IRF et l’ISRO.

Au sujet de la collaboration en général avec l’Inde dans le domaine de l’espace, Molin a déclaré que la Suède avait beaucoup à offrir, à la fois de ses institutions et des entreprises de technologie spatiale. Il a déclaré que l’Inde avait une ambition claire d’explorer l’univers, d’autres planètes et d’envoyer des humains dans l’espace.

“Ce segment comprend dans une large mesure l’effort de R&D, à la fois en matière de technologies spatiales et de services.” “La capacité unique de Space Tech Testbed d’Esrange peut également effectuer des tests encore plus avancés d’équipements et de technologies qui devraient être utilisés dans les campagnes d’exploration”, a déclaré Molin.

Concernant les perspectives d’avenir dans le domaine spatial entre les deux pays, l’Ambassadeur a noté que l’Inde avait récemment créé le Centre national de promotion et d’autorisation de l’espace (IN-SPACe) pour offrir des conditions équitables aux entreprises privées pour l’utilisation de l’infrastructure spatiale indienne. Cela fait partie des réformes visant à donner un coup de pouce à la participation du secteur privé à l’ensemble des activités spatiales, a-t-il déclaré.

<< L'avenir est passionnant car l'Inde ouvre le marché spatial à la participation d'acteurs commerciaux et assouplit les restrictions d'import-export, y compris 100% des IDE autorisés dans le développement et le déploiement de satellites. Il est important de souligner que l'ISRO restera le principal client indien en les années à venir, mais la croissance du marché pourrait être exponentielle », a déclaré Molin.

Selon des responsables de l’ISRO, l’agence spatiale indienne a présélectionné 20 propositions d’expériences spatiales, y compris de France, pour sa mission Vénus proposée d’étudier la planète pendant plus de quatre ans. Ils comprennent des «contributions collaboratives» de la Russie, de la France, de la Suède et de l’Allemagne.

L’ISRO envisageait en juin 2023 la première mission du pays à Vénus. “Mais nous révisons actuellement le calendrier de cette mission en raison des retards dus à la situation pandémique”, a déclaré un responsable de l’ISRO. “La future opportunité de lancement est en 2024 ou 2026”.

Il a été noté que la fenêtre de lancement optimale (lorsque Vénus est la plus proche de la Terre) se produit environ tous les 19 mois. Parmi les propositions de charges utiles indiennes et internationales qu’il a reçues en réponse à l’annonce de l’opportunité de nouvelles expériences spatiales pour étudier Vénus, l’ISRO en a présélectionné 20 et elles sont actuellement à l’étude.

Celui déjà sélectionné, selon l’agence spatiale française CNES, est l’instrument VIRAL français (Venus Infrared Atmospheric Gas Linker) co-développé avec l’agence spatiale russe Roscosmos, et le laboratoire d’observations atmosphériques, environnements et spatiaux LATMOS rattaché au français centre national de recherche scientifique CNRS.

Les objectifs scientifiques de la mission Vénus de l’ISRO sont l’étude des processus de surface et de la stratigraphie souterraine peu profonde; et l’interaction du vent solaire avec l’ionosphère vénusienne, et l’étude de la structure, de la composition et de la dynamique de l’atmosphère, selon l’ISRO.

La capacité de charge utile du satellite proposé de 2500 kg, dont le lancement est prévu sur la fusée GSLV Mk II, est probablement de 175 kg avec une puissance de 500 W. L’orbite proposée devrait être d’environ 500 x 60 000 km autour de Vénus. Cette orbite est susceptible de se réduire progressivement, sur plusieurs mois, jusqu’à une apoapside inférieure (point le plus éloigné).

