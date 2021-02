L’Agence spatiale européenne annonce un appel aux «  parastronautes  » handicapés

Le Agence spatiale européenne diversifie son bassin d’astronautes avec son premier appel d’astronautes ouvert aux candidats handicapés physiques.

Dans cet appel à nouveaux astronautes, la première campagne de recrutement de l’agence depuis plus d’une décennie, l’ESA a annoncé qu’elle prévoyait d’accepter quatre à six astronautes de carrière (qui seront des membres permanents de l’ESA) et environ 20 «astronautes de réserve», qui pourraient voler plus longtemps. missions vers des destinations comme la Station spatiale internationale .

Dans le cadre de cet appel à candidatures d’astronautes, le directeur général de l’ESA, Jan Wörner, a révélé lors d’un récent point de presse que l’agence avait l’intention d’amener son premier « parastronaute », ou astronaute handicapé physique, à bord, selon SpaceNews .

Dans le cadre de ce qu’elle appelle le «projet de faisabilité des parastronautes», «l’ESA est prête à investir dans la définition des adaptations nécessaires du matériel spatial afin de permettre à ces professionnels par ailleurs parfaitement qualifiés de servir de membres d’équipage dans une mission spatiale sûre et utile, » l’agence a déclaré dans un communiqué , ajoutant qu’il ouvrira cette possibilité à un ou plusieurs candidats.

L’ESA a lancé son «Projet de faisabilité des parastronautes» pour inclure les astronautes physiquement handicapés. (Crédit d’image: ESA)

Pour ce parastronaute, qui serait le premier astronaute en situation de handicap physique sélectionné non seulement par l’ESA mais dans l’histoire, l’agence est « à la recherche d’individus qui sont psychologiquement, cognitivement, techniquement et professionnellement qualifiés pour être astronaute, mais ont un handicap physique qui les empêcherait normalement d’être sélectionnés en raison des exigences imposées par l’utilisation du matériel spatial actuel », a ajouté l’ESA dans le même communiqué.

L’ESA a consulté le Comité paralympique pour déterminer exactement quels handicaps physiques fonctionneraient de manière cohérente avec les missions spatiales, selon un New York Times . Actuellement, l’agence accepte des candidats avec des amputations de jambe, des différences significatives dans la longueur des jambes ou qui sont très courtes (généralement, les agences spatiales ont une hauteur minimale pour les candidats astronautes), selon le Times, bien que l’agence espère étendre cette opportunité à d’autres. à l’avenir.

Après avoir été recrutés, les candidats astronautes choisis dans le cadre de ce projet travailleraient avec l’agence pour déterminer les aménagements physiques dont ils pourraient avoir besoin pour voler dans l’espace.

Il y a un certain nombre de raisons que l’agence énumère pour inclure les candidats ayant un handicap physique. L’une des raisons est que « nous pensons que l’exploration est l’affaire d’un effort collectif, nous devons étendre le vivier de talents sur lesquels nous pouvons compter pour continuer à progresser dans notre effort », a déclaré l’ESA dans le même communiqué.

De plus, « la représentation visible est toujours importante et nous nous sommes donc demandé quelles sont les barrières qui nous empêchent de faire voler un astronaute physiquement handicapé vers l’ISS », a déclaré Wörner. selon SpaceNews .

L’ESA ne peut garantir un vol pour aucun astronaute sélectionné, ont-ils ajouté dans le même communiqué. Cependant, l’agence prévoit de recruter un parastronaute dans ses réserves d’astronautes dans le cadre de ce nouvel appel à candidatures, a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, selon SpaceNews.

En plus de sélectionner les premiers astronautes ayant un handicap physique, l’ESA a déclaré qu’elle travaillera pour « apporter des innovations et d’autres avantages à la sécurité et à l’efficacité des futurs équipages », a indiqué l’agence dans le communiqué.

En outre, l’ESA s’efforce d’accroître la diversité au sein de son pool d’astronautes de plusieurs manières. L’ESA a récemment partagé qu’il cherche également à accroître la diversité des sexes au sein de son pool d’astronautes, déclarant qu’ils «encouragent fortement les femmes à postuler».

