in

Netflix

netflix créé Agence Lockwood il y a seulement quelques jours, mais les fans veulent déjà en voir plus. Aura-t-il une deuxième saison ?

©NetflixAgence Lockwood

Le mystère, le drame et la science-fiction sont une combinaison pour laquelle Netflix continue de bien fonctionner. En fait, c’est pourquoi il continue de parier sur elle et il y a quelques jours à peine, il l’a démontré avec la première de Agence Lockwood. Cette bande en est sans aucun doute un exemple clair, bien qu’elle ait une touche spéciale.

Agence Lockwood Il rejoint ces séries qui ont une touche fantomatique dans l’histoire et c’est, évidemment, ce qui continue d’attirer les téléspectateurs. C’est pourquoi la série est déjà parmi les plus regardées sur Netflix. Qui plus est, elle a atteint un tel point que les fans attendent déjà une deuxième saison pour continuer cette histoire.

L’agence Lockwood aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

Cette série est centrée sur un trio de jeunes qui, afin de résoudre les mystères entourant les fantômes, ont fondé l’entreprise Lockwood & Co.. Ce nouvel empire qu’ils ont créé est en réalité l’un des plus petits, contrairement à ceux de leurs collègues expérimentés qui passent leur temps à affronter différents dangers.

Cependant, ils se retrouvent impliqués dans l’une des plus grandes affaires de l’histoire de Londres. Sans aucun doute, une histoire passionnante et captivante qui, malgré tout, Il est basé sur la série de livres homonymes de Jonathan Stroud.. C’est-à-dire que tout indique qu’il reste encore un long chemin à parcourir puisqu’il existe trois écrits originaux.

En tout cas, la réalité est que Netflix n’a pas renouvelé la série. C’est parce que, comme toujours, le géant du streaming attend généralement au moins un mois ou deux pour évaluer le volume des téléspectateurs vous avez la bande. Et, s’ils voient le succès à venir, ce n’est qu’alors qu’ils confirment une nouvelle saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?