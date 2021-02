L’agence française de la santé recommande une dose unique de vaccin pour ceux qui ont passé le COVID-19

, 12 février () –

La Haute Autorité de Santé (HAS) a mis à jour ses recommandations sur la vaccination contre le COVID-19 pour indiquer que ceux qui ont déjà passé le COVID-19 et ont donc des anticorps, peuvent recevoir une dose unique au lieu des deux recommandées jusqu’à présent.

L’agence de santé, qui cite comme entérinement les études menées à ce jour, soutient que les personnes déjà infectées « ont développé une mémoire immunitaire à la suite de l’infection ». « La dose unique du vaccin jouera un rôle de mémoire », explique-t-il dans un communiqué publié ce vendredi.

Cette injection unique devrait arriver « plus de trois mois » après avoir vaincu la maladie – « de préférence » six mois -, souligne la HAS, qui reconnaît qu’à ce jour aucun pays ne s’est clairement positionné sur la possibilité d’éliminer l’une des deux doses.

La recommandation, la première du genre au monde, n’a pas encore reçu le feu vert du gouvernement, qui n’a pas encore statué sur la possibilité de modifier les programmes déjà en cours. La France a enregistré plus de 3,4 millions de cas de COVID-19 jeudi, avec plus de 80 800 décès.

