L’Agence européenne des médicaments a subi une cyber-attaque: Pfizer dit avoir accédé aux données sur le vaccin contre le COVID-19

La Agence européenne des médicaments a fait une brève déclaration ces dernières heures indiquant que ont été victimes d’une cyberattaque. Cette agence est chargée de réglementer, entre autres, les vaccins à utiliser dans l’Union européenne contre le COVID-19. Pfizer, qui a l’un des plus prometteurs à ce jour, affirme que certains documents sur son vaccin ont été illégalement consultés.





S’il est vrai que la déclaration de l’Agence européenne des médicaments (EMA) est concise, confirme le fait qu’ils ont été piratés. Par la suite, Pfizer dans une déclaration conjointe avec BioNTech a fourni plus de détails. BioNTech est le partenaire européen de la société pharmaceutique américaine Pfizer et est en charge de la distribution de son vaccin sur le vieux continent.

Comme ils l’expliquent, les documents relatifs à son vaccin ont été stockés sur le serveur de l’EMA qui a été victime de la cyberattaque. Ils disent ne pas savoir si un participant à l’étude sur le vaccin a été consulté ou identifié. D’un autre côté, ils font remarquer qu’aucun des deux systèmes pharmaceutiques n’a été compromis.

On ne sait pas pour le moment quand et comment l’attaque a eu lieu, qui en était responsable ou quelles autres informations ont pu être compromises. Pour l’instant les trois entités font preuve de prudence quant aux déclarations qu’elles font, en tenant compte de la réglementation de l’UE sur la protection de la vie privée et de la question sensible qui est traitée avec ces données. « L’EMA ne peut pas fournir de détails supplémentaires pendant que l’enquête est en cours. Plus d’informations seront disponibles en temps voulu », expliquent-ils.

Rechercher (et voler) le vaccin COVID-19

L’agence basée à Amsterdam a actuellement différentes propositions de vaccins qui doivent être réglementées avant être distribué dans la région de l’Union européenne. Parmi ces vaccins, Pfizer est l’un des plus avancés. Au Royaume-Uni et au Canada, vous avez déjà reçu une autorisation d’urgence.

Les attaques contre des entités travaillant sur la recherche du vaccin COVID-19 sont relativement populaires ces derniers mois. Microsoft a indiqué il y a quelques semaines avoir détecté des tentatives d’attaques de pirates informatiques de Russie et de Corée du Nord. La Russie a été accusée entre autres par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni de ces hacks.

Ces attaques visent à voler des informations sur la recherche sur les vaccins, en particulier les organisations qui ont déjà des vaccins au stade des essais cliniques.

Via | AP