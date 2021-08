L’agence de talent de Scarlett Johansson riposte à Disney pour les commentaires du procès Black Widow

La surprenante bataille entre Veuve noire Star Scarlett Johansson et Disney continue de faire rage, l’agence de talents de l’actrice ripostant maintenant aux affirmations du studio selon lesquelles le procès est « particulièrement triste et pénible dans son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés » de la situation mondiale actuelle. Bryan Lourd, le coprésident de la Creative Artists Agency (CAA), a maintenant publié une déclaration, estimant que Disney présente à tort Johansson comme étant insensible à la question.

« Ils ont accusé sans vergogne et à tort Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’ils et je sais qu’elle n’est pas. … L’attaque directe de Disney contre son personnage et tout le reste ils ont laissé entendre qu’il était en dessous de l’entreprise avec laquelle beaucoup d’entre nous dans la communauté créative ont travaillé avec succès pendant des décennies. »

Le procès intenté par Johansson concerne la sortie de la dernière sortie Marvel, Veuve noire, à Disney+ en même temps que les cinémas, une stratégie qui, selon le procès, a entraîné une rupture de contrat et a eu un effet néfaste sur les revenus de Johansson. Dans sa réponse, Disney a affirmé que Johansson avait déjà reçu un salaire assez élevé de 20 millions de dollars, ce qui, selon Lourd, est maintenant utilisé par la Maison de la souris pour rendre l’actrice avide.

« La société a inclus son salaire dans son communiqué de presse dans le but d’armer son succès en tant qu’artiste et femme d’affaires, comme si c’était quelque chose dont elle devait avoir honte. Scarlett est extrêmement fière du travail qu’elle et tous les acteurs, les scénaristes, réalisateurs, producteurs et l’équipe créative de Marvel en font partie depuis plus d’une décennie. »

Le procès, qui a récemment été déposé contre Disney et Marvel devant la Cour supérieure de Los Angeles, indique en partie que « Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel. Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire.

Ce drame juridique devrait durer un certain temps, des rumeurs circulant maintenant selon lesquelles Emma Stone et Emily Blunt envisagent une action similaire contre Disney au sujet de la sortie rapide de leurs films respectifs sur Disney + Premier Access. Lorsque Warner Bros. a décidé de publier son ardoise 2021 sur son streamer en pleine croissance HBOMax, le studio a négocié de manière proactive avec des talents, y compris des cinéastes et des stars, et a conclu des accords pour «liquider» (ou payer) la participation back-end. des accords dans lesquels les talents partagent le succès au box-office en recevant une part des recettes du box-office. Cela a effectivement permis à Warner de déplacer des titres vers HBOMax, même si cette décision réduirait sans aucun doute le total des recettes au box-office de chaque film. Peut-être que Disney doit reconsidérer ses plans de sortie ou, alternativement, tendre la main et négocier de manière proactive les paiements aux talents en raison des accords de participation back-end, plutôt que d’irriter chaque acteur / actrice de premier plan à Hollywood …

Veuve noire raconte l’histoire de Natasha Romanoff, alias Black Widow, alors qu’elle est forcée d’affronter les parties les plus sombres de son coupe-bordure lorsqu’une dangereuse conspiration liée à son passé surgit. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. Réalisé par Cate Shortland d’après un scénario d’Eric Pearson. Avec Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow aux côtés de Florence Pugh, David Harbour, OT Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt, Ray Winstone et Rachel Weisz, Black Widow a reçu des critiques généralement positives de la part des critiques, en particulier pour les performances de Johansson et Pugh .

Le film a rencontré beaucoup de succès jusqu’à présent, rapportant plus de 319 millions de dollars dans le monde, et devenant ainsi le cinquième film le plus rentable de 2021. Il a également été rapporté que Black Widow a réalisé 60 millions de dollars de revenus mondiaux Disney + lors de son week-end d’ouverture. Veuve noire est maintenant disponible en salles et est également disponible en streaming sur Disney + via Premier Access. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety.