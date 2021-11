L’âge des acteurs de Stranger Things au début de la série et dans la saison 4

Fans de Chose étranges reçu une grande joie : après trois saisons très réussies en Netflix, la plateforme de streaming a décidé de le renouveler pour une quatrième versement. Il y a quelque temps, un premier aperçu fonctionnait comme un aperçu de ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Cependant, le bande-annonce complète a été publié hier et quelque chose a particulièrement attiré l’attention sur les réseaux sociaux.

Une bonne partie des adeptes de cette fiction créée par les frères duffer, ils ont été surpris de voir que les protagonistes sont presque des adultes. Et c’est que ce qui a commencé comme une série avec de petits des gamins avec beaucoup de talent, il est aujourd’hui dirigé par adolescents qui semblent être beaucoup plus âgés que leur âge réel. Pas seulement grandit au fil des saisons, mais les retards de tournage dus à la pandémie de coronavirus l’ont encore accentué.

Certains internautes ont plaisanté avec l’âge des acteurs et ils assuraient une énorme différence entre ce qui était perçu dans le premier opus avec lequel la remorque avançait déjà. Est-ce la saison prochaine aura sa première en 2022, tandis que la première série d’épisodes a eu lieu en 2016. Une différence qui ne passe pas inaperçue lorsqu’il s’agit d’acteurs en pleine croissance.

+ L’âge réel des acteurs de Stranger Things

– Millie Bobby Brown

Il a surpris par sa performance dans la peau de Onze il y a des années. D’un instant à l’autre, une fille aux cheveux rasés fait irruption sur l’écran du N rouge pour donner une masterclass d’acteur et devenir l’attraction principale de la série. À ce moment-là, j’étais juste 12 ans et aujourd’hui elle est déjà adolescente 17. À son jeune âge, elle a reçu une nomination aux Emmy Awards et est la plus jeune personne à avoir été nommée ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF.

– Finn Wolfhard

En 2016, elle a commencé à jouer Mike rouer, l’un des membres du groupe d’amis qui joue dans cette histoire. Il est né en décembre 2002, donc dans la première saison de Des choses étranges il était sur le point de remplir son 14 ans. A l’heure actuelle, il a 17 ans et a des succès dans sa filmographie tels que Ça, le tournant et Chasseurs de fantômes : l’au-delà.

– Gaten Matarazzo

Sa sympathie et son sourire particulier ont fait Dustin Henderson est devenu l’un des personnages préférés de Des choses étranges. Ami de Mike, Will et Lucas, il a attiré l’attention sur sa dysostose cléido-crânienne, un trait que l’acteur partage également dans la vraie vie. C’est aujourd’hui l’un des plus grands du groupe avec 19 ans, mais lorsque la première saison de la série est sortie, elle avait 14.

– Noah Schnapp

Will byers, le personnage joué par Noah Schnapp, semblait être un enfant calme, très calme et abrité par sa mère Joyce et son frère Jonathan. Cependant, il a été la première victime du Demogorgon qui a été vu à l’écran et a fait sensation dans la ville. À ce moment-là, l’artiste américain avait 11 ans vieux, alors qu’en 2021 il a déjà 17.

– Caleb McLaughlin

Lucas Sinclair Il a réussi à gagner l’affection des adeptes de la série avec sa participation à toutes les saisons et, surtout, une relation particulière avec sa sœur Erica qui était très drôle. C’est depuis le début de Des choses étranges, quand j’avais 14 ans. Maintenant, il est le plus grand des enfants de la distribution avec 20 ans d’âge. Suis le Lavabo Sadie, qui donne vie à Max à partir du deuxième versement, avec 19.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂