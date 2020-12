L’âge de l’eau annoncé pour PC avec les inscriptions Alpha disponibles maintenant

Éditeur Divertissement Gaijin et le développeur Three Whales Studio ont annoncé leur prochain MMO Âge de l’eau. Parallèlement au jeu, il y avait une annonce d’inscription pour le test Alpha du jeu, actuellement en cours.

Âge de l’eau se déroule dans un monde aquatique post-apocalyptique. L’océan a englouti une civilisation autrefois florissante, et seuls quelques-uns ont survécu à cet événement tragique. Ceux qui restent doivent travailler seuls ou avec l’un des autres survivants pour se réinstaller dans le nouveau monde.

En tant que jeu basé sur la survie, c’est une partie vitale de l’expérience. Les joueurs devront explorer les eaux qui les entourent pour découvrir les villes aquatiques et tout ce qui pourrait les aider dans leur voyage. En explorant, les joueurs rassembleront de la nourriture et des ressources uniques, trouveront des armes et des reliques anciennes, ainsi que des échanges avec d’autres survivants.

Le jeu contient les technologies puissantes de l’ancien monde, telles que les navires et les armes à feu, ainsi que le nouveau style de vie primitif auquel le monde a eu recours. Le monde n’est plus en sécurité et seuls les plus forts survivront. Les joueurs peuvent concevoir et construire des navires de guerre pour se battre pour le territoire et récupérer des ressources rares.

Résidents de Âge de l’eau vivre dans des villes construites sur des structures quelconques restent stables après le terrible événement. Ils comprennent des toits de gratte-ciel et des statues géantes. Les joueurs auront un bateau à moteur pour se déplacer pour rencontrer des amis à proximité ou pour explorer la région immédiate.

Le jeu tease également une «terre mythique» qui peut exister. C’est aux joueurs de créer de puissants navires de guerre capables de survivre aux attaques de pirates ou d’autres joueurs et de rechercher ce refuge potentiel.

Les inscriptions Alpha sont maintenant disponibles sur le site officiel. Les joueurs devront décrire la façon dont ils jouent, du solo à une équipe, puis indiquer combien d’autres peuvent également rejoindre.

À partir de là, le formulaire demande si le joueur a déjà testé la version bêta d’autres jeux. Ce n’est pas obligatoire pour rejoindre, mais le développeur peut vouloir choisir parmi une sélection de testeurs expérimentés et novices. Les tests bêta sont une partie importante du développement, donc des joueurs dévoués qui rapportent leurs commentaires sont essentiels.

La version bêta n’est actuellement disponible que pour les PC. Le développeur posera également des informations système au bêta-testeur intéressé, ainsi que quelques autres questions. Un compte sera nécessaire pour se connecter et jouer.

Âge de l’eau a été développé dans le cadre d’un titre Gaijin inCubator. Le titre sera disponible sur PC via la plateforme Gaijin.net.

Le test Alpha annoncé est le premier. Si les joueurs ne peuvent pas le tester cette fois, il peut y avoir des opportunités supplémentaires à l’avenir.

Âge de l’eau sera publié sur PC via gaijin.net dans un proche avenir. La date exacte est inconnue.