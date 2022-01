‘L’âge de glace : les aventures de Buck’ : qui est qui dans ce nouvel opus

« L’âge de glace : les aventures de Buck » arrive à Disney+ avec un nouvel épisode de la saga animée à succès « The Ice Age » qui vient exclusivement sur la plate-forme pour conquérir les abonnés avec de nouvelles aventures en dessous de zéro.

Cette fois, le protagoniste sera les frères opossum accident et eddie A la recherche de nouvelles sensations fortes et désireux d’échapper à leur sœur aînée Ellie, ils partent à la recherche d’un endroit bien à eux et se retrouvent piégés par inadvertance dans le Monde Perdu, une immense grotte souterraine habitée par des dinosaures.

Là, ils seront sauvés par Buck Wild, une fouine aventureuse et chasseuse de dinosaures. Ensemble, avec l’aide de nouveaux amis, ils se lancent dans une quête pour sauver le monde perdu du règne des dinosaures.

Mais avant sa première, nous vous dirons qui est qui dans cette nouvelle production Disney + qui cherche à captiver à nouveau le public :

Ellie et Manny :

Elle a la voix originale de Dominique Jennings, c’est un doux mammouth laineux élevé par un Opossum, dans son rôle de sœur aînée, Ellie est protectrice.

Il se soucie trop de Crash et d’Eddie. Le chemin a croisé Ellie, Crash et Eddie après une inondation dévastatrice, et elle a fini par adopter les petits comme famille d’accueil. Ellie est mariée à Manny (voix de Sean Kenin Elias-Reyes), un mammouth laineux maussade et acariâtre mais très affectueux.

Mâle:

Buck est à l’origine exprimé par Simon Pegg, une belette borgne. C’est un aventurier de nature, il adore chasser les dinosaures, mais ses actions ont des conséquences dangereuses : il s’attire les foudres du dinosaure Orson, qui cherche à se venger.

« Buck est charismatique, drôle et excentrique. C’est un explorateur et un aventurier qui a été seul dans le Monde Perdu pendant si longtemps que son contact avec la réalité est au mieux incertain. Ses seules vraies relations sont avec des objets inanimés comme des pommes de pin, des rochers et des bûches, et il ne pourrait pas être plus heureux », déclare la productrice exécutive Lori Forte.

Orson

Il a la voix anglaise originale de Utkarsh Ambudkar est un dinosaure égoïste avec une très grosse tête qui veut régner sur le monde perdu. Avec ses vélociraptors toujours à ses côtés, Orson cherche à se venger de Buck, qui l’a banni sur l’île de lave.

« Zee est aussi gracieuse que puissante et indépendante, et elle est dévouée au monde perdu, ce que Buck aime chez elle. Ils ont cela en commun, mais émotionnellement, elle est beaucoup plus évoluée que Buck. Et contrairement à lui, elle est fermement connectée à la réalité. Sa mission est la justice et l’égalité et il a des capacités physiques impressionnantes », a déclaré le réalisateur John C. Donkin.

Enfin, le pack est complété par deux personnages uniques, amis de Manny : Sid (voix de Jake Green), un paresseux maladroit et agaçant à mauvaise haleine, un grand cœur et une tête courte, et Diego (voix de Skyler Stone). , un sympathique tigre à dents de sabre.

Quand est la première de ‘Ice Age : The Adventures of Buck’ ?

« L’âge de glace : les aventures de Buck » premières le 28 janvier, exclusivement sur Disney +. La collection se compose de 5 films et 2 émissions spéciales télévisées, visible par Disney+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂