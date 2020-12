L’AGCM a infligé une amende à HP pour son imprimante et son système de cartouches: « Il trompe les consommateurs »

Quelques jours après l’amende infligée à Apple pour des communications relatives à la résistance à l’eau de ses iPhones, la Competition and Market Authority s’est opposée à un autre géant américain de l’informatique: c’est le fabricant d’ordinateurs et d’accessoires. Hp, qui a été reconnu coupable de pratiques commerciales trompeuses et agressives dans le cadre de la vente de certains de ses imprimantes laser et jet d’encre. Selon l’AGCM, en commercialisant certains de ces produits, l’entreprise a omis des informations essentielles pour ses consommateurs afin de les pousser à acheter des cartouches d’impression et des recharges auprès du fabricant d’origine, en évitant ceux recyclés ou achetés à des tiers.

L’Autorité a infligé une amende à Hp pour un total de 10 millions d’euros, identifiant à la fin de l’enquête deux fautes différentes (pour chacun desquels le montant maximum dont l’AGCM peut imposer le paiement a été demandé, soit 5 millions d’euros). Le premier fait référence à communications avec les clients: à l’intérieur des imprimantes HP – rapporte le garant – il existe en fait un système appelé Dynamic Security qui reconnaît les cartouches d’origine du fabricant, refusant à la place d’imprimer lorsqu’il identifie la présence de recharges non certifiées. Selon l’AGCM, l’existence de cette mesure n’est pas suffisamment communiquée aux consommateurs: ces derniers, lorsque le système intervient en signalant la présence d’une cartouche d’autres fabricants, sont donc amenés à penser qu’ils doivent acheter des cartouches HP d’origine en raison de défauts ou défauts allégués alternatives – alors que l’obligation est le résultat d’un choix délibéré du producteur.

La deuxième charge concerne une autre fonctionnalité liée au logiciel inclus dans les imprimantes. Le sponsor décrit un système qu’il détient trace des données de consommation des cartouches, générant des informations que HP peut ensuite utiliser pour «créer une base de données utile pour formuler ses stratégies commerciales». Non seulement cela: le même système permet de suivre l’utilisation de cartouches non originales, pour s’assurer que les imprimantes défectueuses – une fois mises en service – signalent le comportement du propriétaire « entravant ainsi la fourniture de la garantie légale de conformité ».

En plus d’avoir à payer l’amende, conclut l’AGCM, Hp aura 60 jours présenter un plan de retour au respect des comportements mis en évidence par le Garant et 120 jours pour « modifier les packages de vente des imprimantes afin d’indiquer clairement les limitations à l’utilisation de cartouches d’encre / toner non originales selon le firmware installée « .