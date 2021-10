L’Afrique tente de répliquer le vaccin COVID de Moderna dans le but de réduire l’écart des inégalités vaccinales

Certains experts considèrent l’ingénierie inverse – recréer des vaccins à partir de fragments d’informations accessibles au public – comme l’un des rares moyens restants de corriger les déséquilibres de pouvoir de la pandémie.

Dans une paire d’entrepôts du Cap convertis en un labyrinthe de chambres stériles fermées à l’air, de jeunes scientifiques assemblent et calibrent l’équipement nécessaire à la rétro-ingénierie d’un coronavirus vaccin qui n’a pas encore atteint l’Afrique du Sud et la plupart des populations les plus pauvres du monde.

L’énergie dans les laboratoires étincelants correspond à l’urgence de leur mission de réduire les disparités vaccinales. En travaillant pour reproduire le COVID-19 de Moderna tourné, les scientifiques mettent effectivement fin à une industrie qui a largement priorisé les pays riches par rapport aux pays pauvres en termes de ventes et de fabrication.

Et ils le font avec le soutien inhabituel de l’Organisation mondiale de la santé, qui coordonne un centre de recherche, de formation et de production de vaccins en Afrique du Sud ainsi qu’une chaîne d’approvisionnement connexe pour les matières premières critiques. C’est un effort de dernier recours pour faire des doses pour les personnes qui s’en privent, et les implications en matière de propriété intellectuelle sont encore obscures.

« Nous faisons cela pour l’Afrique en ce moment, et cela nous motive », a déclaré Emile Hendricks, un biotechnologue de 22 ans pour Afrigen Biologics and Vaccines, la société qui essaie de reproduire le tir Moderna. « Nous ne pouvons plus compter sur ces grandes superpuissances pour venir nous sauver. »

Certains experts considèrent l’ingénierie inverse – recréer des vaccins à partir de fragments d’informations accessibles au public – comme l’un des rares moyens restants de corriger les déséquilibres de pouvoir de la pandémie. Jusqu’à présent, seulement 0,7% des vaccins sont allés dans des pays à faible revenu, tandis que près de la moitié sont allés dans des pays riches, selon une analyse de la People’s Vaccine Alliance.

Le fait que l’OMS, qui compte sur la bonne volonté des pays riches et de l’industrie pharmaceutique pour sa pérennité, dirige la tentative de reproduire un vaccin exclusif démontre la profondeur des disparités d’approvisionnement.

L’effort soutenu par l’ONU pour égaliser la distribution mondiale de vaccins, connu sous le nom de COVAX, n’a pas réussi à atténuer les graves pénuries dans les pays pauvres. Les doses données arrivent à une fraction de ce qui est nécessaire pour combler l’écart. Pendant ce temps, la pression pour que les sociétés pharmaceutiques partagent, y compris les demandes de l’administration Biden sur Moderna, n’a mené nulle part.

Jusqu’à présent, l’OMS n’a jamais participé directement à la réplication d’un nouveau vaccin pour une utilisation mondiale actuelle malgré les objections des développeurs d’origine. Le hub du Cap est destiné à élargir l’accès à la nouvelle technologie d’ARN messager que Moderna, ainsi que Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, ont utilisé dans leurs vaccins.

« C’est la première fois que nous le faisons à ce niveau, en raison de l’urgence et aussi en raison de la nouveauté de cette technologie », a déclaré Martin Friede, coordinateur de la recherche sur les vaccins à l’OMS qui aide à diriger le centre.

Le Dr Tom Frieden, ancien chef des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a décrit le monde comme « étant pris en otage » par Moderna et Pfizer, dont les vaccins sont considérés comme les plus efficaces contre COVID-19 . Le nouveau processus d’ARNm utilise le code génétique de la protéine de pointe du coronavirus et on pense qu’il déclenche une meilleure réponse immunitaire que les vaccins traditionnels.

Arguant que les contribuables américains ont largement financé le développement du vaccin de Moderna, l’administration Biden a insisté sur le fait que la société doit augmenter sa production pour aider à approvisionner les pays en développement. Le déficit mondial jusqu’en 2022 est estimé à 500 millions et 4 milliards de doses, selon le nombre d’autres vaccins mis sur le marché.

« Le gouvernement des États-Unis a joué un rôle très important pour faire de Moderna l’entreprise qu’elle est », a déclaré David Kessler, responsable de l’opération Warp Speed, le programme américain visant à accélérer le COVID-19. développement de vaccins.

Kessler n’a pas voulu dire jusqu’où l’administration irait en faisant pression sur l’entreprise. « Ils comprennent ce à quoi nous nous attendons », a-t-il déclaré.

Moderna s’est engagé à construire une usine de vaccins en Afrique à un moment donné dans le futur. Mais après avoir supplié les fabricants de médicaments de partager leurs recettes, leurs matières premières et leur savoir-faire technologique, certains pays les plus pauvres ont fini d’attendre.

Le directeur général d’Afrigen, Petro Terblanche, a déclaré que la société du Cap avait pour objectif de disposer d’une version du vaccin Moderna prête à être testée chez l’homme d’ici un an et mise à l’échelle pour une production commerciale peu de temps après.

« Nous avons beaucoup de concurrence venant de Big Pharma. Ils ne veulent pas que nous réussissions », a déclaré Terblanche. « Ils commencent déjà à dire que nous n’avons pas la capacité de le faire. Nous allons leur montrer.

Si l’équipe en Afrique du Sud réussit à fabriquer une version du vaccin de Moderna, les informations seront rendues publiques pour être utilisées par d’autres, a déclaré Terblanche. Un tel partage est plus proche d’une approche que le président américain Joe Biden a défendue au printemps et à laquelle l’industrie pharmaceutique s’oppose fermement.

La production commerciale est le point où la propriété intellectuelle pourrait devenir un problème. Moderna a déclaré qu’elle n’engagerait pas de poursuites judiciaires contre une entreprise pour atteinte à ses droits sur les vaccins, mais elle n’a pas non plus proposé d’aider les entreprises qui se sont portées volontaires pour faire son injection d’ARNm.

Le président Noubar Afeyan a déclaré que Moderna avait déterminé qu’il serait préférable d’augmenter la production elle-même plutôt que de partager la technologie et prévoyait de fournir des milliards de doses supplémentaires l’année prochaine.

« Au cours des six à neuf prochains mois, le moyen le plus fiable de fabriquer des vaccins de haute qualité et de manière efficace sera de les fabriquer », a déclaré Afeyan.

Zoltan Kis, un expert des vaccins à ARN messager à l’Université britannique de Sheffield, a déclaré que la reproduction du vaccin de Moderna est « faisable », mais la tâche serait beaucoup plus facile si la société partageait son expertise. Kis a estimé que le processus implique moins d’une douzaine d’étapes majeures. Mais certaines procédures sont délicates, comme le scellement du fragile ARN messager dans des nanoparticules lipidiques, a-t-il déclaré.

« C’est comme une recette de cuisine très compliquée », a-t-il déclaré. « Avoir la recette serait très, très utile, et cela aiderait aussi si quelqu’un pouvait vous montrer comment le faire. »

Une organisation de santé publique soutenue par l’ONU espère toujours persuader Moderna que son approche pour fournir des vaccins aux pays les plus pauvres manque la cible. Formé en 2010, le Medicines Patent Pool s’est initialement concentré sur la conviction des sociétés pharmaceutiques de partager des brevets pour les médicaments contre le SIDA.

« Il ne s’agit pas d’étrangers aidant l’Afrique », a déclaré le directeur exécutif Charles Gore à propos du centre de vaccination en Afrique du Sud. « L’Afrique veut être autonomisée, et c’est de cela qu’il s’agit.

Ce sera finalement à Gore de tenter de résoudre la question de la propriété intellectuelle. Travailler pour recréer le COVID-19 de Moderna Le vaccin est protégé en tant que recherche, donc un conflit potentiel entourerait les étapes de vente commerciale d’une version répliquée, a-t-il déclaré.

« Il s’agit de persuader Moderna de travailler avec nous plutôt que d’utiliser d’autres méthodes », a déclaré Gore.

Il a déclaré que le Medicines Patent Pool avait essayé à plusieurs reprises, mais n’avait pas réussi à convaincre Pfizer et BioNTech de discuter du partage de leurs formules.

Le représentant Raja Krishnamoorthi, qui fait partie des membres du Congrès soutenant un projet de loi appelant les États-Unis à investir davantage dans la fabrication et la distribution de COVID-19 vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire, a déclaré que l’ingénierie inverse ne se produira pas assez rapidement pour empêcher le virus de muter et de se propager davantage.

« Nous devons faire preuve d’un peu d’empressement. Nous devons montrer un sentiment d’urgence, et je ne vois pas cette urgence », a-t-il déclaré. « Soit nous mettons fin à cette pandémie, soit nous nous frayons un chemin à travers. »

Les militants soutiennent que la maigre quantité de vaccins disponibles pour les pays les plus pauvres par le biais de dons, de COVAX et d’achats suggère que l’industrie pharmaceutique dominée par l’Occident est en panne.

« L’ennemi de ces entreprises est en train de perdre leurs bénéfices potentiels », a déclaré Joia Mukherjee, médecin-chef de l’association mondiale de santé à but non lucratif Partners in Health. « L’ennemi n’est pas le virus, l’ennemi ne souffre pas. »

De retour au Cap, la promesse d’utiliser la technologie de l’ARNm contre d’autres maladies motive les jeunes scientifiques.

« L’enthousiasme est d’apprendre comment nous exploitons la technologie de l’ARNm pour développer un COVID-19 vaccin », a déclaré Caryn Fenner, directrice technique d’Afrigen. Mais plus important, a déclaré Fenner, « n’utilise pas seulement la plate-forme d’ARNm pour COVID, mais pour au-delà de COVID ».

