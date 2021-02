L’Afrique du Sud suspend le déploiement du vaccin AstraZeneca après qu’une étude montre son «  efficacité limitée  » contre une variante locale

L’Afrique du Sud suspend le déploiement du vaccin contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca, après que des résultats d’études décevants suggèrent que le vaccin offre une protection beaucoup moins importante contre la variante localement répandue de Covid-19.

«Le vaccin AstraZeneca est apparu efficace contre la souche d’origine, mais pas contre la souche [B.1.351 South African] une variante, » Le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a déclaré lors d’un briefing en ligne dimanche.

Nous avons décidé de suspendre temporairement le déploiement du vaccin… il reste encore du travail à faire.

Cette décision fait suite à une étude de l’Université sud-africaine du Witwatersrand et de l’Université d’Oxford, qui n’ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, mais qui ont montré une efficacité nettement inférieure du jab d’AstraZeneca par rapport à la variante sud-africaine, selon le Financial Times.

Bien qu’aucun des quelque 2000 participants à l’essai n’ait été hospitalisé pour des symptômes graves ou ne soit décédé – 39 ont finalement attrapé le virus, dont 19 du vaccin et 20 du groupe placebo. Ces chiffres rendraient l’efficacité du vaccin à prévenir les cas bénins pratiquement statistiquement insignifiante, bien que certains experts aient fait valoir que l’étude elle-même était trop limitée dans sa portée.

Le géant pharmaceutique multinational anglo-suédois a reconnu les résultats décevants de l’étude, mais a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

«Dans ce petit essai de phase I / II, les premières données ont montré une efficacité limitée contre une maladie bénigne principalement due à la variante sud-africaine B.1.351», a confirmé samedi un porte-parole d’AstraZeneca, soulignant cependant que l’étude a échoué «Pour évaluer correctement son effet contre une maladie grave et une hospitalisation étant donné que les sujets étaient principalement de jeunes adultes en bonne santé.»

AstraZeneca a également déclaré que, bien qu’il ait déjà commencé à adapter son vaccin contre la variante sud-africaine, il espère que de nouvelles études prouveront que leur jab est efficace pour prévenir les cas graves causés par cette variante et d’autres variantes du coronavirus.

L’Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d’infections et de décès à Covid-19 sur le continent, avec plus de 1,45 million de cas confirmés et plus de 46 000 personnes succombant à la maladie. En plus de souffrir de taux d’infection élevés, le pays a également été confronté à une nouvelle souche hautement contagieuse du virus détectée à la fin de 2020. Bien que plus transmissive, la souche ne semble pas causer des symptômes de Covid-19 plus graves que les variantes précédentes. La variante sud-africaine s’est déjà répandue dans le monde entier, avec des cas signalés dans les Amériques, en Europe et en Asie.

L’Afrique du Sud a reçu la semaine dernière le premier envoi d’un million de jabs développés par le Royaume-Uni et la Suède, fabriqués par le Serum Institute of India (SII), et prévoyait de commencer à vacciner les travailleurs de la santé à la mi-février. Le ministre a exprimé l’espoir que le programme de vaccination se poursuivrait dans les semaines à venir, dès que d’autres vaccins seraient disponibles.

