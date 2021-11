L’affiche officielle de Spider-Man: No Way Home confirme les méchants du film

in

Sony Il a annoncé il y a quelques jours que dans peu de temps il allait partager une surprise avec les fans de Spidey. Entièrement respecté ! La société de production a utilisé ses réseaux sociaux pour partager une nouvelle affiche de Spider-Man : Pas de chemin à la maison cela nous donne une idée claire de la grande menace à laquelle le wall-crawler fait face dans sa prochaine entrée dans le Univers cinématographique Marvel.

La vérité est que Sony lui-même dans son article parle de « Multivers » et dans l’image on peut voir les tentacules d’Octopus, le Bouffon Vert, les rayons d’Electro et le sable qui suggère la présence de Sandman. Le spiderverse ? Toujours rien. Ils gardent sûrement la surprise des trois Homme araignée live action ensemble pour une deuxième bande-annonce ou le même film. Tant que cette rencontre existe vraiment…

Les méchants de Spider-Man : No Way Home

Que savons-nous du film ? Peter Parker demande Docteur étrange d’utiliser ses pouvoirs pour faire oublier son identité secrète, révélée dans le film précédent de Mysterio. Cependant, quelque chose ne va pas et des méchants d’autres réalités viennent au MCU pour l’affronter. Homme araignée de Tom Holland. Allez-vous vous faire aider dans un contexte aussi défavorable ? C’est là que beaucoup mentionnent Tobey Maguire et Andrew Garfield Quoi « renforcement ».

Il semble que le film présentera sa propre version des Sinister Six, dans ce cas, avec cinq méchants. Ceux que nous avons mentionnés ci-dessus et aussi le Lézard, qui apparaît dans le premier opus de L’incroyable homme-araignée Réalisé par Marc Webb et avec Andrew Garfield. Beaucoup de ces personnages ont terminé leurs arcs dans les films auxquels ils ont participé … nous devrons voir comment ils reviennent au « Mauvaises habitudes ».

Doc Ock est interprété par Alfred Molina, Electro par Jamie Foxx, le Bouffon Vert par Willem Dafoe, Sandman par Église Thomas Haden et le Lézard pour Rhys Ifans. Une équipe prête à l’action ! Il semble que cette fois Homme araignée il aura ses huit membres complètement couverts par les deux méchants. Nous prions, pour l’amour de Pete, que le spiderverse soit une réalité et que les trois spideys affrontent ces menaces ensemble. Spider-Man : Pas de chemin à la maison arrive au cinéma le 17 décembre.

