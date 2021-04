L’affiche officielle de Mortal Kombat de BossLogic vous exhorte à passer à une projection IMAX

Une nouvelle affiche dynamique pour la sortie IMAX de Warner Bros Pictures ‘ Combat mortel Le film rassemble l’ensemble des combattants, tout en mettant en évidence la bataille centrale entre Scorpion de Hiroyuki Sanada et Sub-Zero de Joe Taslim. L’affiche, créée par l’artiste BossLogic, est surmontée du familier Combat mortel slogan « OBTENEZ ICI! » et met en vedette Jax (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee), Kung Lao (Max Huang), Liu Kang (Ludi Lin), Kano (Josh Lawson), Raiden (Tadanobu Asano) et Kabal (Daniel Nelson).

Debout devant et au centre est le nouveau personnage controversé, Cole Young, joué par Lewis Tan. Cole Young est un nouvel ajout à Combat mortel lore et est un combattant MMA échoué qui n’est pas au courant de sa lignée cachée ou pourquoi il est traqué par Sub-Zero du clan des assassins Lin-Kuei. Soucieux de la sécurité de sa famille, Cole recherche une équipe de combattants qui ont été choisis pour défendre Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces d’Outworld.

L’introduction d’un tout nouveau personnage pour diriger le Combat mortel Le film a été critiqué, en particulier compte tenu du vaste éventail de personnages déjà établis qui pourraient être choisis pour occuper le devant de la scène.

Selon McQuoid, l’ascendance de Cole Young fait partie de la raison pour laquelle il a été choisi pour représenter la Terre dans Mortal Kombat, et les secrets de sa lignée seront révélés par morceaux tout au long du film. Le réalisateur Simon McQuoid, qui fait ses débuts en tant que réalisateur avec Combat mortel, bien que confiant dans sa décision, et a taquiné le lien mystérieux de Cole avec le Combat mortel héritage. « Cette connexion à travers le film est établie, et ses arcanes et tout sont construits à partir de pièces, d’éléments et d’ingrédients de sa lignée et ainsi de suite », a-t-il déclaré. «Il s’agit vraiment de créer quelqu’un qui se sentait nouveau mais qui appartenait d’une manière ou d’une autre. C’était une sorte de tentative d’alchimie de ce que nous étions en train de créer là-bas. Lewis a fait un travail fantastique; il a fait un excellent travail.

Une chose qui ne décevra pas les fans de la franchise est l’engagement de McQuoid à adapter la série violente notoire du jeu vidéo. Les images récentes ont déjà taquiné le sang et le sang qui raviront à coup sûr le public et Combat mortel fans de la même manière, avec le réalisateur depuis qu’il a assuré aux fans de la populaire série de jeux vidéo que le film pousserait la cote R aussi loin que possible. « Nous voulions pousser le [blood, gore and fatalities] Jusqu’au bout « , a révélé McQuoid à propos de son approche des séquences de violence et de combat. » De toute évidence, il y a un moment où le film devient impossible à diffuser si vous le poussez trop loin, et ce serait un retour sur investissement très imprudent pour le studio. Mais depuis le premier jour, ça a été: ‘D’accord, nous faisons ceci et nous allons le faire correctement.’ «

Selon la MPAA, Combat mortel a été classé R pour « violence sanglante et langage tout au long, et quelques références grossières », ce qui est à peu près tout ce que vous pourriez souhaiter dans un Combat mortel adaptation.

Combat mortel est sorti en salles à l’international le 8 avril 2021 et devrait sortir par Warner Bros.Pictures aux États-Unis le 23 avril 2021, dans les salles traditionnelles et IMAX. Le film sera également diffusé simultanément sur HBO Max pour une durée limitée. Cela nous vient grâce à l’Instagram officiel de BossLogic.

