L’affiche non officielle de Thor: Love and Thunder apporte un nouveau regard sur le costume de Mighty Thor

Alors que les fans de Marvel s’emballent à la bouche pour l’arrivée de Spider-Man : Pas de chemin à la maison cette semaine à venir, Thor : Amour et Tonnerre a attiré l’attention grâce à une nouvelle affiche du film repérée et partagée en ligne qui semble montrer les nouveaux costumes de Thor, Korg, Valkyrie et Mighty Thor de Jane Foster. Le film n’arrivant qu’à la mi-2022, quelques mois après Docteur Strange dans le multivers de la folie, il faudra attendre un peu avant de voir des images officielles du retour du dieu du tonnerre de Chris Hemsworth, mais la nouvelle image qui s’est propagée sur les réseaux sociaux, dont Taika Waititi dit maintenant qu’elle n’est pas officielle, semble donner un nouveau avant-goût de ce que nous pouvons attendre de la nouvelle suite.

Thor : Amour et Tonnerre est dirigé par Thor : Ragnarok le réalisateur Taika Waiti, qui continuera dans la même veine stylistique que son précédent run-out acclamé par la critique avec le membre fondateur des Avengers, alors que Chris Hemsworth revient avec Tessa Thompson, Natalie Portman jouant Jane Foster pour la première fois depuis Thor: Le Monde des Ténèbres – remise de son camée trompeur dans Avengers : Fin de partie – et un certain nombre de membres du gardiens de la Galaxie équipe comprenant Chris Pratt et Dave Bautista. Rejoindre le MCU pour la première fois dans le quatrième film solo de Thor, Christian Bale incarnera l’antagoniste Gorr the God Butcher, Russell Crow incarnera Zeus ainsi que Matt Damon et Melissa McCarthy faisant des apparitions en camée.

Le film sera l’un des trois films Marvel à venir en 2022, et bien que nous en sachions peu sur aucun d’entre eux jusqu’à présent, Thor : Amour et Tonnerre est certainement celui qui se démarque comme intriguant pour un certain nombre de raisons. Évidemment, comme Thor : Ragnarok, qui a amené Bruce Banner/Hulk de Mark Ruffalo avec nous, nous voyons encore une fois un film croisé avec le gardiens de la Galaxie jouant un rôle dans le film, étant parti avec Thor dans les scènes finales de Avengers : Fin de partie. Nous savons également que Jane Foster de Natalie Portman sera transformée d’une manière ou d’une autre en The Mighty Thor, et bien sûr, c’est là que Thor lui-même va s’intégrer dans un nouveau récit multivers qui va clairement définir cette phase et les futures du MCU.





Cependant, alors que l’affiche semble exacte dans ses représentations, le réalisateur Waititi a démystifié qu’il s’agissait de l’une des affiches officielles du film, en publiant sur Twitter : « C’est tellement mauvais que j’aimerais un peu que ce soit une affiche officielle. C’est certainement ce que je ferais j’aurais fait si j’étais en charge des affiches. »

En plus de montrer les nouveaux costumes des héros majeurs du film, l’affiche jette également un regard sur les chèvres mythiques de Thor, qui ont été vues sur le plateau pendant le tournage et occupent une place de choix dans la nouvelle œuvre d’art, mais la seule chose qui vraiment L’accent est mis sur Mighty Thor de Portman, le personnage apparaissant plusieurs fois sur l’affiche, y compris un énorme headshot qui englobe toute la largeur de la pièce.

Bien qu’il y ait eu un certain nombre de questions sur l’impact de la transformation de Jane Foster sur l’avenir de Thor dans la franchise, Chris Hemsworth a récemment discuté de son avenir Marvel lorsque des rumeurs ont suggéré qu’une nouvelle trilogie Spider-Man était en préparation. Thor étant le premier des Avengers à obtenir son quatrième film solo, il y a clairement beaucoup d’amour pour le personnage et il a dit à l’Australie Aujourd’hui, il a dit : « Tant qu’ils m’auront, je viendrai. Mais j’ai l’impression qu’il pourrait y avoir un déclin, ce genre d’enthousiasme pour moi. » Bien que nous ne puissions voir que ce qui se passe plus tard, il est probable que Thor : Amour et Tonnerre Ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons Hemsworth porter le tonnerre au MCU.















