L’affiche Morbius IMAX taquine les débuts de l’anti-héros Marvel

Un nouveau Morbius a été dévoilée, informant les fans de Marvel que le prochain opus de l’univers Sony Spider-Man sortira sur IMAX le 1er avril. Avec Jared Leto, lauréat d’un Oscar, en tant que personnage principal, Morbius présentera le prochain membre de l’univers partagé de Sony, un médecin qui se transforme en vampire après avoir tenté de guérir sa maladie en phase terminale.

Partagé sur Twitter par fandangola Morbius L’affiche IMAX est particulièrement artistique dans son approche, avec une silhouette du médecin héroïque de Jared Leto fusionnant avec une image de chauves-souris et un visage éclatant de la grotte qui changera à jamais la vie de l’homme.

Morbius présentera l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel en tant que Maison Gucci et Coureur de lame 2049 la star Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros Michael Morbius. Dangereusement atteint d’une maladie sanguine rare et déterminé à sauver d’autres personnes subissant le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui d’abord semble être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que le mal, transformant le bon docteur en monstre conflictuel.

Le réalisateur Daniel Espinosa a confiance en son homme principal, estimant que Jared Leto est le seul acteur capable d’apporter Morbius vivre. « Jared Leto était le seul acteur qui pouvait vraiment jouer le rôle de Morbius. Ce n’était pas vraiment un choix – c’était une prédestination », a déclaré le cinéaste. « Jared est un bel acteur avec qui travailler – il vient sur le plateau entièrement préparé, complètement immergé dans son personnage. Il est devenu connu pour son approche de ses personnages, mais il était vraiment surprenant de voir combien d’émotion il pouvait arracher au Dr Michael Morbius. Il a un fort dévouement, du début à la fin, et plus que juste un acteur, c’est un collègue, un partenaire.





Sortie de Sony Pictures

Jusqu’à présent, dans l’univers partagé Spider-Man de Sony, le web-slinger du quartier a été particulièrement absent, le héros Marvel s’occupant plutôt de l’univers cinématographique Marvel. Mais, chaque film se concentrant sur un thème différent Homme araignée méchant, ce ne sera sûrement qu’une question de temps avant que Peter Parker de Tom Holland ne fasse le saut d’un univers partagé à un autre.

Morbius La star Jared Leto adorerait voir son anti-héros vampire et Spider-Man de Tom Holland se retrouver face à face à l’écran, l’acteur ayant récemment déclaré: « Je vais vous dire, j’adorerais monter sur le ring avec Spider-Man . Je pense que Tom Holland est incroyable, et nous formerions un duo assez dynamique.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Matt Smith dans le rôle de Loxias Crown, l’ami de Morbius qui souffre de la même maladie sanguine rare et devient finalement le supervillain, Hunger; Adria Arjona dans le rôle de Martine Bancroft, scientifique et fiancée de Morbius; Jared Harris en tant que professeur et mentor de Morbius; et Tyrese Gibson et Al Madrigal dans le rôle de Simon Stroud et Alberto Rodriguez, une paire d’agents du FBI chassant Morbius.

Morbius devrait sortir aux États-Unis le 1er avril 2022, après une série de retards.





