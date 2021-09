L’affiche Just Beyond de Disney taquine huit histoires uniques du monde de RL Stine

Le monde de RL Stein s’étend sur Disney + cet Halloween avec la toute nouvelle série Juste au-delà, une collection d’histoires inspirées par le travail du Chaire de poule auteur, qui terrifie les jeunes dans les romans et les courts métrages depuis des décennies. La nouvelle série est basée sur le Juste au-delà Des bandes dessinées présentant les créations de Stein et une nouvelle affiche pour le spectacle ont été publiées par Disney + avant sa première le 13 octobre.

Désolé d’avance de vous tenir éveillé la nuit.🌀👻 #JustBeyond, la toute nouvelle série originale du monde de RL Stine, sera diffusée le 13 octobre. #Hallowstreampic.twitter.com/bePzucgPGv – Disney+ (@disneyplus) 8 septembre 2021

Il y a eu quelques images précédentes publiées, mais le but principal de l’affiche semble être de rassembler tous les autres éléments du monde en un seul endroit et de préparer le stand pour ce qui est susceptible d’être un autre succès dans les offres d’horreur pour adolescents à venir cet Halloween . L’écrivain Seth Grahame-Smith a parlé l’année dernière de son enthousiasme à l’idée de porter une autre partie du travail de Stein à l’écran, qui fait suite à un succès, bien qu’aujourd’hui daté, Chaire de poule Série télévisée des années 90, le film Jack Black Goosebumps et sa suite et le récent Netflix Rue de la peur événement en trois parties.

« J’ai grandi en regardant zone floue rediffusions et l’original Amazing Stories avec mes parents « , a déclaré Grahame-Smith lors de l’annonce du projet. » J’ai toujours voulu faire une série d’anthologies de genre que les familles pourraient apprécier ensemble, et le faire d’une manière qui convient aux enfants et aux les adultes pareillement. RL Stine a fait partie de millions d’enfances, et Disney+ a déjà fait ses preuves comme un endroit qui sait faire des émissions de haute qualité pour toute la famille. Je ne pourrais pas être plus excité de travailler avec les deux. »

La série met en vedette Christine Ko, Malcolm Barrett, Sally Pressman, Cedric Joe, Riki Lindhome, Tim Heidecker, Gabriel Bateman, Cyrus Arnold, Arjun Athalye, Jack Gore, Logan Gray, Elisha Henig, Rachel Marsh, Jy Prishkulnik, Megan Stott, Henry Thomas , et Izabela Vidovic.

Stein lui-même semble également bien parti avec la dernière adaptation de son travail, et il semble que rien ne le rend plus heureux que de voir ses créations sortir de la page dans d’autres formats. « À l’époque, nous avions une attraction Goosebumps HorrorLand à Walt Disney World », a déclaré Stine dans le communiqué. « C’était l’une des sensations fortes de ma vie. Maintenant, je suis ravi d’être de retour avec Disney pour la série télévisée basée sur mes romans graphiques. Écrire Just Beyond pour BOOM! Studios a été une joie dès le début, et je suis si heureux que le merveilleux scénariste Seth Grahame-Smith donne vie à la série sur Disney+. Quelle chance puis-je avoir ? »

Juste au-delà est l’une des nombreuses offres d’Halloween qui ont été récemment annoncées pour Disney +, qui comprend de nouveaux contenus tels que le Manoir hanté des Muppets spécial et Contes terrifiants LEGO Star Wars, ainsi que des films effrayants classiques comme Hocus Pocus, Le cauchemar avant Noël, Frankieweenie et plus, qui atterriront tous sur la plate-forme d’ici la mi-octobre. Juste au-delà est la dernière nouvelle série à arriver, lancée le 13 octobre.