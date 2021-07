L’affiche IMAX de Snake Eyes unit les héros emblématiques de GI Joe dans le combat ultime contre Cobra

La nouvelle affiche officielle de sortie en salles du prochain film, Œil de vipère, rapporte à l’ensemble du casting. Le nouveau projet est un prochain film de super-héros américain réalisé par Robert Schwentke, d’après un scénario d’Evan Spiliotopoulos, Joe Shrapnel et Anna Waterhouse. Œil de vipère est basé sur le jouet GI Joe, le personnage de bande dessinée et la franchise médiatique de Hasbro. Le film est un redémarrage, et le troisième volet de la GI Joe série de films, et servira d’histoire d’origine pour l’assassin mortel. Voir la nouvelle affiche ci-dessous!

Cette fois, l’affiche elle-même présente l’acteur principal, Henri Golding (Asiatiques riches et fous, les messieurs), apparaissant deux fois comme caractère de titre. Dans l’arrière-plan supérieur, on peut voir Golding portant le célèbre casque, tandis que sa deuxième apparition sur l’affiche le montre sans casque. Lors de la sortie de la bande-annonce initiale et de la première affiche officielle du film, de nombreux fans de GI Joe sont devenus sceptiques quant au fait que le personnage principal ne portait pas son casque pour la plupart des séquences de films précédemment publiées.

L’officiel Yeux de serpent : GI Joe Origins Le synopsis du film est le suivant : Un ancien clan japonais appelé les Arashikage accueille le tenace solitaire Snake Eyes après avoir sauvé la vie de leur héritier présomptif. À son arrivée au Japon, les Arashikage lui enseignent les voies du guerrier ninja tout en lui offrant quelque chose dont il a toujours rêvé : un foyer. Cependant, lorsque les secrets du passé de Snake Eyes sont révélés, son honneur et son allégeance sont mis à l’épreuve, même si cela signifie perdre la confiance de ses proches.

Henry Golding en tant que Snake Eyes : Un combattant solitaire au passé mystérieux, connu uniquement sous le nom de « Snake Eyes », qui est recruté dans le clan secret Arashikage. Les événements du film décrivent le personnage, avant de devenir la recrue héroïque masquée de GI Joe. Aux côtés de Golding, apparaissant dans la nouvelle affiche, le reste de la distribution de GI Joe devrait jouer dans le prochain film.

Andrew Koji jouera le rôle de Thomas « Tommy » Arashikage alias Storm Shadow, qui est un membre qualifié et héritier de l’Arashikage, et l’ami de Snake Eyes (frère d’armes), qui deviendra finalement son ennemi juré. Úrsula Corberó en tant que baronne : Un agent d’élite pour Cobra, une organisation terroriste, qui n’est dépassée que par le commandant Cobra. Samara Weaving en tant que Scarlett : Un agent du GI Joe et du Clan Arashikage.

Iko Uwais en tant que Hard Master : le formidable chef du clan Arashikage et l’oncle de Storm Shadow figure également avec le reste de la distribution dans la nouvelle affiche. Haruka Abe en tant qu’Akiko : Une stagiaire de l’Arashikage, qui a des liens profonds avec Snake Eyes et Storm Shadow. Takehiro Hira comme Kenta : Un membre de Cobra. Peter Mensah en tant que maître aveugle : le co-leader aveugle du clan Arashikage. Bien que la rumeur populaire n’ait toujours PAS été confirmée à ce jour, l’acteur Steven Allerick jouera dans le film en tant que père de Snake Eyes.

Œil de vipère devait initialement sortir le 27 mars 2020, avant d’être retardé à plusieurs reprises en raison de la fermeture nationale aux États-Unis à la suite de la pandémie de COVID-19. À présent Yeux de serpent : GI Joe Origins est toujours sur la bonne voie pour une sortie en salles ce mois-ci le 23 juillet 2021 à la fois en Dolby Cinema et en IMAX. Le film sera également disponible en streaming sur Paramount+ 45 jours après sa sortie initiale en salles.

Sujets : Snake Eyes, GI Joe