L’affiche Hawkeye et de nouvelles images incluent un premier aperçu de Lucky the Pizza Dog

Après la bande-annonce de Hawkeye qui est tombée ce matin, une paire de nouvelles images officielles de la prochaine série Disney + de Marvel nous donne un aperçu du trio central de la série, Clint Barton de Jeremy Renner, Kate Bishop de Hailee Steinfeld et, surtout, Lucky the Pizza Dog. Bien que les images ne révèlent pas grand-chose sur la direction de la série, l’une a Renner en train de manier son arc et ses flèches précieux, tandis que l’autre donne l’arme à Bishop. Nous avons également reçu une nouvelle affiche pour la série, qui vante fièrement ses prouesses en tant que spectacle de Noël, « Cette saison des fêtes, les meilleurs cadeaux viennent avec un arc. » Et des flèches explosives.

L’ajout de Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop dans Oeil de faucon tout mais confirme qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre elle et Clint Barton AKA Hawkeye. Jeremy Renner reprendra le rôle qu’il a joué tout au long du MCU, l’Avenger prenant Bishop sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye. Tout comme Barton, elle est une archère hautement qualifiée et une artiste martiale, et a depuis combattu aux côtés Les Vengeurs avec Cassie Lang, la fille de L’homme fourmi, les deux personnages endossant les rôles de super-héros de leurs prédécesseurs.

La série s’inspirera largement de celle de Matt Fraction Oeil de faucon bande dessinée qui a commencé en 2012 et comprenait l’introduction de l’emblématique Lucky the Pizza Dog, joué dans la série par Jolt. Un chien négligé qui est récusé par Barton de la « Tracksuit Mafia », Lucky charme rapidement Clint Barton et Kate Bishop, devenant une partie intégrante de leur relation souvent tumultueuse.

Hailee Steinfeld a récemment discuté de l’adhésion à la franchise Marvel en pleine croissance en déclarant: « C’est un tel honneur, mon Dieu, de jouer ce rôle. Je suis tellement, tellement excité à ce sujet. C’était tellement merveilleux d’être de retour au travail, je me sens si reconnaissant. Cela a été une année très folle de ne pas savoir si cela allait arriver pendant un certain temps, donc je suis heureux d’être de retour au travail et de jouer ce personnage. Ça va être vraiment amusant. Je suis excité que les gens voient Je suis ravi de le voir. «

Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon devrait également mettre en vedette Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et Fra Fee dans le rôle de Kazi, mieux connu sous le nom de Kazimierz Kazimierczak AKA Clown. La série présentera également Alaqua Cox en tant que Maya Lopez AKA Echo, un super-héros sourd qui peut parfaitement copier les mouvements d’une autre personne et qui est sur le point de devenir le sujet de sa propre série dérivée.

Parmi toute l’action à l’arc et les flèches et les querelles entre les deux Hawkeye, la série Disney + sera « fondée et amusante » et « regorgeant d’esprit de Noël » selon le producteur exécutif Trin Tranh. Se déroulant après Avengers : Fin de partie, Tranh a également depuis révélé qu’il s’était écoulé suffisamment de temps pour qu’une partie du monde abandonne les actions de Thanos et de The Blip. « La ville a, à bien des égards, récupéré et continué à prospérer », a expliqué Tranh. « Mais on ne peut pas en dire autant de tous ses citoyens. »

Tranh a même donné un aperçu de la façon dont Kate Bishop et Clint Barton se croisent en disant: « Kate cherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences. C’est alors qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne comprend pas vraiment son obsession pour lui. » Oeil de faucon est prévue pour la première le 24 novembre 2021 et comprendra six épisodes, se terminant le 29 décembre. La série fait partie de la phase quatre du MCU.

