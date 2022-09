L’affiche First Knock at the Cabin vous invite à sauver votre famille ou à sauver le monde

Sauver votre famille ou sauver l’humanité ? C’est la difficile question que pose la première affiche de Frappez à la cabine. De Le sixième sens et Agé de réalisateur M. Night Shyamalan, la sortie de l’affiche accompagne la sortie de la première bande-annonce du mystérieux film d’horreur, qui trouve une famille victime d’une invasion de domicile par un petit groupe de fanatiques qui croient avoir été chargés d’arrêter le apocalypse. Vous pouvez consulter la première affiche pour Frappez à la cabine dessous.

Publié avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel de Frappez à la cabinel’affiche est en quelque sorte à la fois chaleureuse et vibrante et inexorablement effrayante, alors qu’une petite fille (le personnage de Kristen Cui, Wen) offre gentiment une fleur à plusieurs personnes dont les ombres la hantent, ajoutant un sentiment de terreur à ce qui serait un cadre pittoresque .

Typique de Shyamalan, Frappez à la cabine a été entourée de mystère. Jusqu’à présent, c’est. Grâce à la bande-annonce récemment publiée, nous savons maintenant que Frappez à la cabine suivra une famille qui, pendant ses vacances dans une cabane isolée, est prise en otage par quatre inconnus armés qui exigent que la famille fasse un choix impensable pour éviter l’apocalypse. Avec un accès limité au monde extérieur, la famille doit décider ce qu’elle croit avant que tout ne soit perdu.

Du cinéaste visionnaire M. Night Shyamalan, Frappez à la cabine met en vedette Dave Bautista (Dune, Gardiens de la Galaxie), Tony Award et nominé aux Emmy Jonathan Groff (Hamilton, chasseur d’esprit), Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), la candidate aux BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasion, Vieux), la nouvelle venue Kristen Cui, Abby Quinn (Petites femmes, téléphone fixe) et Rupert Grint (Serviteur, Harry Potter).

Il a également été révélé que Frappez à la cabine sera basé sur le roman La cabane du bout du monde par Paul G. Tremblay. Sorti en 2018, le roman a depuis été décrit par l’auteur d’horreur phare Stephen King comme « provoquant la réflexion et terrifiant » et a reçu le prix Bram Stoker du roman de la Horror Writers Association en 2019.

Tremblay a posé des questions sur l’adaptation depuis Frappez à la cabine a été annoncé pour la première fois. Heureusement, l’auteur peut maintenant discuter ouvertement du projet, ce qu’il a fait dans une récente interview avec CNBC.

« Honnêtement, j’ai passé une partie de mon printemps 2022 à étouffer les rumeurs sur Internet et à éteindre les incendies sur Twitter reliant le livre et le film. Cela a atteint un point début juin où cela est devenu impossible, cependant, avec toutes les informations disponibles, y compris la page IMDb. J’ai fait ma part pour être respectueux des désirs marketing du film et je ne songerais certainement pas à gâcher quoi que ce soit.Comme la majorité des adaptations, il y aura des changements d’histoire et des différences par rapport au livre afin que mes lecteurs soient toujours surpris par le film . »