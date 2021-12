L’affiche finale de Scream rassemble tous les nouveaux suspects

Les favoris de retour de la franchise rejoignent le nouveau casting dans l’affiche finale de Pousser un cri. La partie-suite, partie-redémarrage mettra en vedette le cinquième massacre effectué par un ou plusieurs tueurs portant l’emblématique masque Ghostface alors que tout le monde se démène pour découvrir qui est responsable. C’est « toujours quelqu’un que vous connaissez », comme le suggère l’un des slogans du film, ce qui signifie que l’un des personnages que nous voyons sur l’affiche finale pourrait être dévoilé en tant que nouveau Ghostface. Bien sûr, ils sont tout aussi susceptibles d’être tué par le nouveau Ghostface.

Le synopsis officiel de Pousser un cri « Vingt-cinq ans après qu’une série de meurtres brutaux a choqué la ville tranquille de Woodsboro, un nouveau tueur a enfilé le masque Ghostface et commence à cibler un groupe d’adolescents pour ressusciter les secrets du passé meurtrier de la ville. Neve Campbell (« Sidney Prescott « ), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans Pousser un cri aux côtés de Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Il s’agit d’un Project X Entertainment Production et d’un Radio Silence Film présenté par Paramount Pictures et Spyglass Media Group. Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett co-réalisent le film sur un scénario de James Vanderbilt et Guy Busick. Le scénariste original Kevin Williamson produit aux côtés de Chad Villella, Gary Barber, Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad et Marianne Maddalena.

Nous pourrions également envisager le début d’une nouvelle franchise. Auparavant, lors d’un entretien avec Total Film, le co-réalisateur Tyler Gillett a déclaré : « Cette nouvelle distribution de personnages est si merveilleuse. La distribution héritée est si merveilleuse. Je pense que ce que nous avons découvert et ce [screenwriters] Mec [Busick] et Jacques [Vanderbilt] l’ont fait, est-ce qu’ils ont trouvé une vraie raison pour que la prochaine histoire existe. Nous savons qu’il n’y a plus de gaz dans le réservoir. Il y a plus d’histoires à raconter à Woodsboro, et à propos de ces personnages, bien sûr. »

« Eh bien, c’était toujours Crier 5 parce que c’est le cinquième », a également déclaré Kevin Williamson à US Weekly. « Je pense donc que nous venons de jeter ce nom, mais je ne pense pas qu’ils allaient jamais sérieusement l’appeler un Crier 5. Je pense que personne ne voulait voir le numéro cinq après quelque chose. Il faudrait leur demander – Paramount ou quelqu’un d’autre, mais je pense qu’enlever le 5 et l’appeler Pousser un cri [works] car c’est tout neuf. Il y a le casting hérité, et comment ils insufflent ce nouveau monde et il y a toute cette nouvelle génération et un nouveau casting de personnages qui sont extrêmement amusants. Je pense que c’était un excellent casting. C’est un groupe incroyable d’enfants et de jeunes talents et ils sont très, très bons. Ils sortent de l’écran, et maintenant notre Sidney et nos personnages matures qui y entrent, ce sont les adultes. Ça marche vraiment très bien. »





Cette focalisation sur le lancement d’une nouvelle génération de Pousser un cri pourrait également sonner le glas du retour des favoris de la franchise. Ghostface pourrait-il enfin tuer Sidney après quatre tentatives infructueuses, montrant à la nouvelle génération qu’ils sont vraiment sérieux cette fois-ci ? Dewey et Gale pourraient également enfin voir leur chance s’épuiser, ce qui est une pensée effrayante pour les fans de longue date. En tout cas, ça va être intéressant de voir où les cinéastes prennent la suite sans les conseils de Wes Craven.

Pousser un cri sortira en salles le 14 janvier 2022.











Le poids insupportable des talents massifs First Look déchaîne la méta folie de Nicolas Cage Nicolas Cage jouera dans la comédie d’action de Lionsgate Le poids insupportable du talent massif. Jetez un œil à l’affiche complète ici.

Lire la suite





A propos de l’auteur