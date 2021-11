L’affiche et les premières photos du livre de Boba Fett plongent dans le monde souterrain de la galaxie

Une nouvelle affiche et un ensemble d’images taquinent ce qui va arriver Le livre de Boba Fett, le spin-off à venir Le Mandalorien. Avec la saison 3 de Le Mandalorien en cours, les fans vont d’abord approfondir Guerres des étoiles avant la fin de l’année avec la sortie de Le livre de Boba Fett sur Disney+ en décembre. Avec une nouvelle bande-annonce, une affiche officielle met Boba Fett et Fennec Shand au premier plan, et vous pouvez la regarder ci-dessous.

Le livre de Boba Fett, un passionnant Guerres des étoiles aventure taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de Le Mandalorien, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Comme on le voit dans la bande-annonce de The Book of Boba Fett, le nouveau Disney+ Guerres des étoiles La série est titrée par Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur.

« Tu connais les règles, rien ! Rien ! Temuera Morrison a déjà déclaré à The Express lorsqu’on lui a demandé des détails sur l’intrigue. Il ne pouvait pas révéler exactement ce qui allait se passer, mais suggère que le Fennec Shand de Ming-Na Wen est tout autant un personnage principal que le personnage principal. « C’est un truc en duo. Nous avons Ming-Na Wen là-dedans – elle joue le maître assassin, Fennec Shan. »

Taquinant également ce qui allait arriver, l’acteur a ajouté: « Je pense que nous sommes bénis de la manière [Jon] Favreau a toute cette expérience Marvel, nous savons donc où vont ces intrigues. Voyons ce qui se passe… Je pense qu’ils devront considérer certaines choses [before a second season]… L’arbre grandit encore. Ils voudront probablement tester les eaux d’abord, il n’en a pas été question. Disons-le de cette façon: vous allez adorer! »

Le Mandalorien va également de l’avant avec sa troisième saison, dont la production a récemment commencé. Ceci malgré le fait que la star principale Pedro Pascal soit sur le tournage de HBO Le dernier d’entre nous et sera plutôt occupé dans un avenir prévisible. C’est une bonne chose que son personnage soit masqué, car des acteurs suppléants seront probablement utilisés pour ces épisodes, Pascal fournissant le travail de voix off. Reste à voir s’il travaillera dans une scène de démasquage dans la saison 3, comme nous l’avons vu précédemment lors de la saison précédente.

Une autre grande série que les fans attendent avec impatience est Ahsoka. Ce spectacle mettra en vedette Rosario Dawson dans le Guerres des étoiles rôle et est également en développement exclusivement pour Disney +. Les Guerres des étoiles les films ont reçu beaucoup de critiques avec la nouvelle trilogie, de nombreux fans affirmant que le contenu sur petit écran conçu pour Disney + était bien meilleur en comparaison. Dans tous les cas, Le Mandalorien a été un énorme succès, et Disney espère que ces autres émissions seront les mêmes.

Le livre de Boba Fett sera présenté en première sur Disney + le 29 décembre 2021. Plusieurs images de la bande-annonce officielle ont également été compilées que vous pouvez consulter ci-dessous.

Sujets : Boba Fett, Star Wars, Disney Plus