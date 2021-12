L’affiche et les premières photos de l’Opération Fortune : Ruse De Guerre présentent les nouveaux espions de Guy Ritchie

Guy Ritchie a de nouveau fait équipe avec son Arracher, Revolver et colère de l’homme camarade Jason Statham pour nous apporter son nouveau film d’espionnage d’action, Opération Fortune : Ruse de guerre. Le super espion Orson Fortune (Statham) et son équipe d’agents de premier plan (Aubrey Plaza, Bugzy Malone et Cary Elwes) recrutent la plus grande star de cinéma d’Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), pour les aider dans une mission d’infiltration pour arrêter le milliardaire courtier en armes Greg Simmonds (Hugh Grant) de vendre une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial.







Aubrey Plaza s’est rendu sur Twitter pour partager quelques premières photos, sous-titrées: « Opération Fortune. La bande-annonce tombe jeudi. C’est tout ce que j’ai. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Marijn a crié: « C’EST ASSEZ POUR MOI LA REINE, JE VAIS M’évanouir »



















Christopher déclare : « Le coup de feu avec l’arme par la fenêtre de la voiture est dur comme l’enfer. »

Le citoyen D utilise un classique en disant : « Je vais voir ça ! »

Bob le dit pour nous tous. « C’est un casting de premier ordre ! Guy Ritchie livre toujours. J’ai hâte ! »



















Plus tôt cette année, Aubrey Plaza a montré son enthousiasme pour l’équipe. « J’ai hâte de tourner ce film », a-t-elle déclaré. « J’espère que cela me permettra d’être un bada** agent de la CIA avec le bada ultime**. Il n’y a personne de plus bada** que Statham – et je viens pour Statham. Il ferait mieux de faire attention. Parce que je suis va le détruire, et il va aimer ça. »

« Il faut chercher le sens de ‘Ruse de guerre ;’ c’est une prémisse trop ironique pour l’ignorer », déclare Guy Ritchie. « D’une manière ou d’une autre, seuls les Français ont réussi à saisir le sens d’un terme, ‘l’approche peu orthodoxe acceptée de la guerre’ qui est vraiment le sujet de notre film. »

« Guy et Jason ont à plusieurs reprises impressionné le public avec leurs collaborations, et nous sommes impatients de présenter cette production dans la ville de Doha, au Qatar, un marché en pleine croissance dans l’espace du divertissement et des médias », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, président de Miramax. -propriétaire beIN Media Group. « Ce film marque notre troisième collaboration avec Guy Ritchie, s’ajoutant à notre liste croissante de près de 20 projets ayant été publiés ou actuellement en production depuis l’acquisition de Miramax par beIN – un témoignage de notre succès continu à atteindre les objectifs cibles que nous nous sommes fixés pour l’évolution du studio tout en restant déterminé à prioriser les investissements dans des films innovants et culturellement pertinents. »

La prochaine étape pour Statham est L’épuisable 4 avec Sylvester Stallone, Randy Couture, Dolph Lundgren, Terry Crews, 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia et les maîtres d’arts martiaux Tony Jaa et Iko Uwais. Le nouvel opus sera réalisé par Scott Waugh. Pas plus tard que ce matin, Statham criait à 50 Cent en disant : « @50Cent En plus de chaque match ! Il n’y a pas d’autre auquel je puisse penser qui puisse croiser la musique et le film avec une telle crédibilité. C’est un privilège de travailler avec la centrale qui il l’est. Un immense respect et une grande appréciation pour tout ce que vous faites. »

chez Guy Ritchie Opération Fortune : Ruse de guerre écrit par Ivan Atkinson et Marn Davies sortira en salles en 2022.





La bande-annonce de MacGruber Red Band est une longue citation, Exploding, Howl Fest Notre MacGruber torride, hystérique et violent est de retour dans une nouvelle bande-annonce, et rien n’est interdit !

Lire la suite





A propos de l’auteur