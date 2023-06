L’affiche Elemental 4DX taquine davantage Element City de Pixar

Le studio d’animation bien-aimé Pixar a révélé un nouveau regard sur son prochain drame rom-com, Élémentaire, gracieuseté d’une superbe affiche 4DX. Ce dernier regard sur Élémentaire place les personnages principaux Ember et Wade en son centre, le couple tentant de se frayer un chemin autour d’Element City, une métropole habitée par des personnifications des quatre éléments principaux, le feu, l’eau, la terre et l’air.





4DX est sans doute le meilleur moyen de voir Élémentaire, étant donné que cela permet aux téléspectateurs de découvrir viscéralement les éléments réels eux-mêmes. Vous pouvez consulter le nouveau Élémentaire affiche 4DX ci-dessous et apprenez-en plus sur le film et le format.



Élémentaire est prêt à être dirigé par Leah Lewis (La moitié de celui-ci, Nancy Drew) comme Ember Lumen et Mamoudou Athie (Jurassic World : Dominion, sous-marin) en tant que Wade Ripple, le duo d’éléments opposés se rapprochant au fur et à mesure que l’histoire progresse alors qu’ils découvrent lentement tout ce qu’ils ont en commun.

Le reste du casting derrière Élémentaire comprend Ronnie del Carmen (À l’envers) en tant que futur papa à la retraite d’Ember, Bernie; Shila Ommi (Petite Amérique) en tant que mère amoureuse d’Ember, Cinder; Wendi McLendon-Covey (Les Goldberg) en tant que patron orageux et amoureux de l’Air-Ball de Wade, Gale ; Catherine O’Hara (Ruisseau de Schitt) en tant que maman accueillante de Wade, Brook; le nouveau venu Mason Wertheimer dans le rôle du voisin terrestre admiratif d’Ember, Clod; et Joe Pera (Joe Pera parle avec vous, Bob’s Burgers) en tant que bureaucrate municipal envahi par la végétation, Fern.

Réalisé par Peter Sohn, produit par Denise Ream, pga, et produit exécutif par Pete Docter, Élémentaire présente un scénario de John Hoberg & Kat Likkel et Brenda Hsueh avec une histoire de Sohn, Hoberg & Likkel et Hsueh. Élémentaire est un tout nouveau long métrage original se déroulant à Element City, où les habitants du Feu, de l’Eau, de la Terre et de l’Air vivent ensemble. L’histoire présente Ember, une jeune femme dure, vive d’esprit et fougueuse, dont l’amitié avec un gars amusant, séveux et dynamique nommé Wade remet en question ses croyances sur le monde dans lequel ils vivent.

De plus, Matthew Yang King, Jonathan Adams, Assaf Cohen, Jessica DiCicco, Scott Menville, Fred Tatasciore et Kari Wahlgren seront également présents.

Elemental a fait ses débuts au Festival de Cannes



Élémentaire a maintenant fait ses débuts, jouant hors compétition en tant que film de clôture du 76e Festival de Cannes plus tôt ce mois-ci. Les premières réactions à la dernière offre de Pixar ont été quelque peu mitigées, bien que beaucoup aient trouvé beaucoup à apprécier malgré quelques défauts, plusieurs critiques louant l’animation et la relation centrale entre Ember et Wade.

« Une histoire imparfaite mais au grand cœur d’amour interdit », déclare Ed Potton du Times, et Robbie Collin du Daily Telegraph ajoute : « Bien qu’il soit peu probable qu’il figure sur les listes Pixar préférées de beaucoup de gens, Élémentaire apporte avec lui le grincement satisfaisant d’un navire redressé.

Matt Neglia de Next Best Picture déclare quant à lui que «Élémentaire réchauffera votre cœur et vous fera pleurer », tandis que Siddhant Adlakha d’indieWire a trouvé Élémentaire être un effort conflictuel, mais qui mérite quand même d’être recherché; «Aussi conflictuels qu’ils viennent: une métaphore d’immigrant maladroite et mélangée ponctuée d’une romance véritablement émouvante. Il se perd fréquemment dans le trou du lapin de ses propres détails conceptuels, mais produit parfois des images époustouflantes et une esthétique réfléchie.

Élémentaire devrait sortir en salles aux États-Unis le 16 juin aux formats RealD 3D, 4DX et Dolby Cinema. Les effets environnementaux immersifs de 4DX feront certainement découvrir au public la puissance des éléments comme jamais auparavant. Avec 4DX, les téléspectateurs peuvent ressentir la chaleur des flammes, le froid de l’eau et le souffle du vent, et les fans de Pixar peuvent faire plus que simplement regarder Élémentaire – ils peuvent en faire l’expérience.