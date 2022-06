L’affiche du train à grande vitesse a Brad Pitt soutenu par un casting de soutien stellaire

Une nouvelle affiche pour le prochain film d’action Train à grande vitesse met le frappeur lourd d’Hollywood Brad Pitt devant et au centre. Publié par TwitterPitt est soutenu par une distribution stellaire qui comprend Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King et Hiroyuki Sanada.

Alors que l’affiche regorge de talents majeurs et de couleurs vibrantes, il y a toujours quelque chose d’indéniable… hors de tout cela. C’est peut-être la façon dont chaque acteur ressemble à une découpe en carton qui a été placée dans l’image sans aucun effort pour donner l’impression que tous les acteurs sont au même endroit. En tout cas, quelque chose à propos de la promo semble particulier. Mais, lorsque vous avez autant de grands acteurs au même endroit, il est peu probable que la qualité de l’affiche affecte la fréquentation lors de la soirée d’ouverture.

Basé sur le manga populaire « Maria Beetle » de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse a le genre de pitch sans fioritures dont sont faits les rêves de films d’action. Le film suit Brad Pitt en tant que tueur entraîné Ladybug, qui veut abandonner la vie violente et passer à autre chose. Bien sûr, comme c’est si souvent le cas avec ces choses, il est repris par son maître Maria Beetle pour un dernier travail ; récupérer une mallette dans un train à grande vitesse allant de Tokyo à Kyoto. Une fois à bord, Ladybug se rend compte qu’il n’est pas le seul tueur dans le train, se retrouvant face à face et balle contre balle avec une variété d’autres assassins, qui découvrent lentement que leurs objectifs sont tous liés.

Réalisé par de John Wick David Leitch d’après un scénario de Zak Olkewicz, un casting stellaire sera à bord du Bullet Train aux côtés de Brad Pitt, dont Joey King (La cabine des baisers) comme Prince, Aaron Taylor-Johnson (L’homme du roi, principe) comme Mandarine, Brian Tyree Henry (Éternels) comme Lemon, et Zazie Beetz (Joker) en tant que Hornet, ainsi qu’Andrew Koji (Guerrier) comme Yuichi Kimura, Masi Oka (Héros), Michaël Shannon (Couteaux sortis) comme Jay Wang, Logan Lerman (Chasseurs), Hiroyuki Sanada (Combat mortel) en tant que Elder, Bad Bunny (F9) comme Wolf et Sandra Bullock (La cité perdue) comme Maria Beetle. De plus, Karen Fukuhara, Pacha D. Lychnikoff et Miraj Grbić complètent le reste de la distribution de soutien.





Train à grande vitesse Verra Brad Pitt jouer un Slacker Assassin

Sortie de Sony Pictures

Beaucoup de Train à grande vitesse est sûr de surprendre le public, avec une surprise majeure étant que Brad Pitt jouera un assassin fainéant plutôt que le tueur super cool auquel les fans s’attendent sans aucun doute. « [Ladybug is] quelqu’un qui réfléchit à sa place dans le monde », a récemment révélé le réalisateur David Leitch. «Il traverse une crise existentielle alors que toutes ces choses horribles se produisent autour d’eux. Cela le rend vraiment accessible. »

Plutôt que le monde sombre et sévère de John Wick, Train à grande vitesse se penchera beaucoup plus sur la comédie. « Vous entendez le titre Bullet Train et vous pensez, ‘Action dure.’ Mais en réalité, c’est un thriller d’action comique, délirant et amusant », a poursuivi Leitch. Au cas où vous craignez que les rires nuisent à l’action, les premières réactions à Bullet Train ont fait l’éloge de ces éléments.

Train à grande vitesse est prévu pour être publié aux États-Unis le 5 août 2022 par Sony Pictures Releasing.