L’affiche du téléphone noir révèle Ethan Hawke en tant que tueur masqué ‘The Grabber’

Blumhouse Productions vient de publier l’image qui sera derrière vos paupières pendant que vous vous endormez ce soir. Lorsque vous placez vos mirettes sur le nouveau Le téléphone noir affiche, vous savez juste que les choses ne vont pas marcher pour certaines personnes. Vous dormirez avec la veilleuse pendant quelques nuits. Et nous ne pourrons plus revoir Ethan Hawke sans penser à lui comme au Grabber terrifiant et tordu. J’ai entendu parler de sa «règle d’interdiction des méchants», mais il est clair qu’il a jeté cela par la fenêtre.

« Les Téléphone noir suit un garçon enlevé enfermé dans un sous-sol taché du sang d’une demi-douzaine d’autres enfants assassinés. Dans la cave avec lui se trouve un téléphone antique, depuis longtemps débranché, mais qui sonne la nuit avec les appels des morts. »

Jason Blum dit Le téléphone noir « C’est définitivement l’un des films les plus effrayants que nous ayons jamais fait. Scott pense que c’est son meilleur film. Je suis tellement fan de Scott… J’aime vraiment tous ses films. J’ai adoré Sinistre mais je dirai certainement que c’est l’un de ses meilleurs films. Peut-être le meilleur film qu’il ait jamais fait. »

Mettant en vedette Ethan Hawke en tant que tueur sadique « The Grabber », le film met également en vedette James Ransone, Jeremy Davies, Mason Thames et Madeleine McGraw. Hawke fera à nouveau équipe avec Sinistre réalisateur Scott Derrickson. Joe Hill a fourni le matériel source avec sa nouvelle du même nom. Joe Hill l’a fait sortir du parc avec son mélange d’horreur et une touche d’humour. Tandis que Locke et clé est apprécié par un public plus jeune. le roman graphique et la télédiffusion ne vous feraient pas penser à laisser tomber les enfants et à regarder la série télévisée. Sa marque d’horreur contemporaine lui est unique, et les cinéastes réclament de collaborer.

Blumhouse convient parfaitement, produisant des films d’horreur, tels que Activité paranormale, Insidieux, La purge, Diviser, Sortez, Joyeux jour de la mort, Halloween, Nous, et L’homme invisible. Le modèle commercial de Blumhouse, utilisant un petit budget, donnant à leurs réalisateurs une liberté de création et sortant sous de plus grandes tentes de studio n’est pas nouveau. Vous m’avez vu partager l’actualité des pépites micro-budgets ala Sharknado. Ce qui les distingue décidément, c’est leur succès international dans leurs efforts. Le modèle à petit budget de Blumhouse a commencé avec le film de 2007 Activité paranormale, qui a été réalisé pour 15 000 € et a rapporté plus de 193 millions de dollars dans le monde. Blumhouse produit Insidieux, qui a rapporté plus de 99 millions de dollars dans le monde sur un budget de 1,5 million de dollars, et Sinistre, qui a rapporté plus de 87 millions de dollars dans le monde sur un budget de 3 millions de dollars.

Cela vous donne l’espoir que le monde du cinéma indépendant ne sera pas apprécié par quelques privilégiés. Lorsque vous avez Blumhouse comme exemple, créer des films qui attirent des talents en encourageant des histoires innovantes et uniques et la liberté de raconter l’histoire sans groupes de discussion et « suggestions » des plus hauts gradés, cela prouve aux futurs investisseurs que les films indépendants sont une perspective rentable. . Nous avons jusqu’au 28 janvier 2022 pour acheter cette veilleuse ou en demander une au Père Noël. On va en avoir besoin.

