L’affiche du manoir hanté des Muppets présente Darren Criss en tant que gardien

Ancien Joie la star Darren Criss est devenue le premier nom de célébrité à être annoncé comme rejoignant Les Muppets pour leur spectaculaire Disney+ Halloween, Manoir hanté des Muppets qui arrive à temps pour la nuit la plus effrayante de l’année. Ayant apporté ses capacités vocales à la télévision dans son rôle dans Joie, et plus récemment en offrant des performances de voix off à Rick et Morty, Criss semble être le complément parfait à un projet Muppet, et apparaîtra en tant que gardien de Haunted Mansion dans le spécial unique mettant en vedette tous vos personnages Muppet préférés.

La spéciale voit Gonzo être mis au défi de ne passer qu’une nuit dans Le manoir hanté, et bien sûr avec sa fausse bravade habituelle, il finit par accepter. Mais ne partant pas seul, Gonzo sera rejoint par d’autres habitués de la distribution colorée des Muppets, notamment Pepe The Prawn, Scooter, Fozzie Bear, Animal et bien sûr, ce ne sont pas les Muppets sans Kermit et Miss Piggy. Il y a eu quelques images fixes de la spéciale, dont une qui voit Kermit et Piggy décider de s’habiller l’un pour l’autre pour Halloween, avec les résultats bizarres et amusants attendus.

Darren Criss a partagé la nouvelle de sa nomination en tant que gardien de l’émission sur son compte Twitter et a ajouté une nouvelle affiche le mettant en scène dans le rôle. S’imprégnant de l’esprit de la saison, Criss a ajouté une légende qui correspond très bien au thème et dégoulinait simplement d’ambiances sinistres. Il a écrit: « » Prenez soin de vous, mortels stupides, car je m’occupe de @TheMuppets pour leur spécial Halloween, The Muppets Haunted Mansion bientôt disponible sur @disneyplus. Regardez ce frère au sourire sinistre pour socialiser… »

Il semble que beaucoup de ses fans sur la plate-forme de médias sociaux soient plus qu’heureux de le voir rejoindre le nouveau spécial Halloween des Muppets, avec des commentaires dont celui de Miss Piggy sur son propre compte Twitter.

« Moi est toujours ravi de socialiser avec vous ! Merci d’avoir aidé à classer #MuppetsHauntedMansion avec votre chanson sensationnelle. Mais veuillez noter que moi n’est ni stupide ni mortel. Mon talent vivra pour toujours », a déclaré le commentaire de la diva Muppet. Un fan a commenté : « Darren ! J’ai failli crier à l’aéroport, tu ne peux pas me faire ça ! Avec Miss Piggy qui se porte garant pour toi, j’espère que tu continueras à travailler avec Disney car tu le mérites et tu es super talentueux, en plus de ta perfection Le matériel de Disney Prince, ils doivent donc continuer à vous faire participer à un film d’animation », tandis qu’un autre a déclaré: « C’est fantastique! J’ai partagé cela et la nouvelle que vous avez chanté avec Miss Piggy dimanche soir. Mon enfant de 6 ans est totalement impressionné de vous (enfin plus en fait, puisqu’il est aussi un fan de Warbler 😉 »

En plus de figurer sur Rick et Morty, Criss a également prêté sa voix à Superman dans Société de justice : Seconde Guerre mondiale, et semble se construire un portefeuille de rôles décent, mais cela ne signifie pas non plus qu’il a laissé derrière lui le théâtre musical. La star est apparue au festival de théâtre musical en plein air Elsie Fest à Brooklyn ce week-end, un événement dont il était l’un des co-fondateurs. Il semble que son prochain rôle de Muppet ait été un peu donné lors de cet événement, qui a vu Criss partager un duo avec la Miss Piggy susmentionnée. Il n’y a pas de date exacte de première pour Manoir hanté des Muppets, mais il devrait arriver sur Disney+ juste avant Halloween.

