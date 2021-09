L’affiche du manoir hanté des Muppets invite Kermit et ses amis à la fête d’Halloween ultime

Il est temps de jouer de la musique. Il est temps d’allumer les lumières. Il est temps de commencer avec la version la plus sensationnelle, inspirante, festive et muppetationnelle d’un autre classique. Cette fois, les Muppets donnent au Haunted Mansion leur propre tour spectaculaire juste à temps pour Halloween. Et nous avons la première affiche pour Manoir hanté des Muppets. Venir à Disney + le 8 octobre, ce qui vous donne amplement le temps de le regarder plusieurs fois avant Halloween selon les gens de Disney, Manoir hanté des Muppetssera le tout premier spécial Halloween des Muppets.

« Bienvenue, stupides mortels et Muppets. Le 8 octobre, entrez #MuppetsHauntedMansion… si vous l’osez. #DisneyPlus #Hallowstream. »

« Inspiré par les quatre attractions emblématiques de Disney Haunted Mansion situées à travers le monde dans divers parcs Disney, le Muppets Haunted Mansion comprend de nombreux œufs de Pâques cachés pour les fans de Disney et des décors « Muppet-ized » », a déclaré Disney dans un communiqué de presse. Manoir hanté des Muppetssuit le Grand Gonzo alors qu’il doit passer une nuit dans l’emblématique Gracey Manor, connu des fans de Disney, bien sûr, sous le nom de Haunted Mansion. Il semble probable, d’après le communiqué de presse, qu’il y aura des facettes prises non seulement des manèges Haunted Mansion à Disneyland et Disney World, mais aussi des parcs de Tokyo Disney et Disneyland Paris, où le manège est connu sous le nom de Phantom Manor.

La musique des Muppets sera à nouveau assurée par Ed Mitchell et Steve Morell, qui ont fait une grande partie de la musique des films Muppet depuis que Disney a pris le relais. Manoir hanté des Muppetscomprendra trois nouvelles chansons originales : Rest In Peace, Life Hereafter et Tie The Knot Tango. Le dernier pourrait être une référence au Ghost Host lui-même ou à Contance Hatchaway, la Black Widow Bride.

Les Muppets ont eu une longue histoire dans les films, depuis 1979 avec Le film des Muppets titré par Kermit la grenouille. Connus pour prendre de gros risques en intégrant la marionnette et l’action en direct, les films Muppet ont toujours été bien reçus. Après le décès du créateur Jim Henson en 1990, son fils a continué à sortir des films avec les Muppets.

En 2004, Disney a acquis les Muppets de la Jim Henson Company, bien que l’acquisition n’ait pas apporté toutes les propriétés liées aux Muppets. Les personnages de Sesame Street, par exemple, appartiennent au Children’s Television Workshop et n’étaient pas inclus dans l’accord, pas plus que la franchise Fraggle Rock. Mais Disney pensait que les Muppets seraient une acquisition très rentable pour eux.

Ils ont d’abord sorti Les Muppetsen 2011 avec Jason Segal et Amy Adams aux côtés de la joyeuse bande d’amis à fourrure. Plus tard, Muppets les plus recherchéssortirait également en salles. Aucun des deux films n’a fonctionné aussi bien qu’ils l’avaient espéré. La courte durée non plus Les Muppetsémission de télévision.

Seul Dave Goelz reste encore de la distribution vocale originale, poursuivant son travail en tant que Grand Gonzo. D’autres refontes ont été embourbées dans la controverse avec Frank Oz, qui était la voix originale de Miss Piggy et Fozzie l’ours, déclarant que Disney ne semblait même pas intéressé à le faire revenir. Manoir hanté des Muppetspremières le 8 octobre sur Disney +.

