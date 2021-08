L’affiche du jour des morts de Syfy fixe la date de sortie d’octobre

Syfy a dévoilé une toute nouvelle affiche pour leur prochaine série télévisée Day of the Dead. Basé sur le film emblématique de George A. Romero en 1985, Le jour des morts cherche à apporter la même énergie et le même chaos zombie au public moderne tout en honorant le film original de Romero. La série de 10 épisodes devrait faire ses débuts sur Syfy le 15 octobre 2021. Ce mois d’octobre regorge déjà de plusieurs films d’horreur et émissions de télévision, et maintenant Le jour des morts vise à apporter des frayeurs supplémentaires au public. De plus, il y a pas mal de films et d’émissions d’horreur de premier plan qui sortent le 15 octobre même, comme Halloween tue et Venom : qu’il y ait un carnage. Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous.

Venir pour vous plus tôt que vous ne le pensez. La toute nouvelle série originale de SYFY #Le jour des morts premières le 15 octobre. pic.twitter.com/DvGCpIwlEo – SYFY (@SYFY) 20 août 2021

Le jour des morts est l’histoire de six étrangers essayant de survivre aux premières 24 heures d’une invasion de morts-vivants. Cette ode aux célèbres mangeurs de chair de George A. Romero nous rappelle que parfois, pour rassembler les gens, il suffit d’une horde de zombies affamés qui tentent de les déchirer.

Le jour des morts est écrit par Jed Elinoff et Scott Thomas. La paire sert également de showrunners. Keenan Tracey, Daniel Doheny, Natalie Malaika, Kristy Dinsmore et Morgan Holmstrom sont les habitués de la série. Alors que le film de 1985 parlait d’un groupe de scientifiques et de soldats se retirant dans un bunker souterrain après que l’invasion des morts-vivants avait déjà anéanti le monde, Syfy’s Le jour des morts verra des civils inconscients essayer de survivre aux premières 24 heures d’une invasion de morts-vivants. Certains fans n’étaient pas ravis d’entendre cela, mais réservons les jugements jusqu’à la sortie de la série. Espérons que cela s’avère être incroyable.

Steven Kostanski (Psycho Goreman, Leprechaun Returns) est le producteur exécutif et a également réalisé quatre épisodes de la série. Kostanski a parlé à ComicBook de la façon dont la série est inspirée par George A. Romero en disant :

« C’est une affaire à très petit budget, mais nous avons vraiment fait de gros efforts pour avoir autant de gags et de trucs fous que possible. Je ne peux pas explicitement donner de détails sur l’intrigue ou quelque chose comme ça. Ce n’est pas vraiment à moi de divulguer ces secrets pour l’instant , mais je peux dire que j’ai passé un bon moment à tourner et que j’ai passé un bon moment à travailler avec les showrunners. J’ai vraiment l’impression que nous avons fait quelque chose qui capture vraiment l’esprit de l’époque des films de Romero. Alors j’espère que les gens l’aimeront. «

Comment Syfy Le jour des morts est lié au film de Romero reste un mystère – seulement pour être répondu lors de la première de l’émission en octobre. Mais, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, il semble que Syfy Le jour des morts agira comme une suite / remake hérité tout en prenant quelques libertés narratives pour offrir une nouvelle perspective au public. La bande-annonce officielle de Le jour des morts abandonné le mois dernier, mais cela non plus n’offrait aucune information révélatrice. Mais la bande-annonce était tout ce que vous pouvez attendre d’un spectacle impliquant des zombies assoiffés de sang. Pleine de sang, de sang et de folie – montrant les morts sortant des tombes et mettant en vedette des cercueils vides, la bande-annonce avait l’air plutôt bien. Assurez-vous de vous connecter le 15 octobre pour voir si Le jour des morts est à la hauteur des attentes.

