L’affiche du film Mortal Kombat est spectaculaire

L’affiche de Mortal Kombat montre au public les guerriers les plus remarquables de sa prochaine version cinématographique.

Qui est le guerrier le plus puissant du multivers? Cette question est toujours dans l’air à chaque fois qu’un match commence dans des titres de combat. Maintenant, vous devez y répondre dans le cinéma, et avec cela, il est plus que clair qu’il y a un gagnant avant tout. C’est le sentiment qui réveille le Affiche de Mortal Kombat, la prochaine version cinématographique des batailles individuelles classiques. Tout cela peu de temps après l’incroyable premier trailer que Warner nous a laissé.

Il a été rendu public par Twitter. Il nous montre les héros et les méchants qui joueront dans le film, de Kung Lao et Kano aux poids lourds qui occupent une grande partie de l’affiche. Scorpion et Sub-Zero sont les grands protagonistes et les réalisateurs le savent en les mettant au centre. Ses pouvoirs de glace et de feu feront des merveilles sur grand écran, comme nous l’avons vu dans la bande-annonce.

Sinon c’est une simple affiche qui veut nous faire ressortir le grand logo de la franchise au centre. Vous ne pourrez oublier le dragon sacré jusqu’à la première du film. Quand il arrive? En rien, le 8 avril 2021.

Ce n’est pas la première adaptation cinématographique de Mortal Kombat. Pas du tout: nous en avions déjà un dans les années 90 et avec une suite moins heureuse. Cette fois-ci, les événements du premier jeu seront réinterprétés avec des éléments mixtes de toute la trilogie originale, jetant les bases d’une éventuelle franchise et mettant en avant des personnages de toute la saga.

Le dernier opus de la franchise était le sublime Mortal Kombat 11. La saga bat son plein et ne semble pas ralentir de sitôt car elle inclut de plus en plus de combattants et de DLC à ses jeux.