L’affiche d’Eternals accueille Harry Styles au MCU dans un rôle surprise

Clairement plus préoccupé par les spoilers, ce qui est plutôt surprenant compte tenu de leur attitude habituelle à leur égard, Marvelhas a maintenant dévoilé une affiche représentant un camée majeur de la dernière sortie MCU, Éternels. Si vous souhaitez rester dans le noir, détournez le regard maintenant, car les SPOILERS arrivent, en tant que nouvelle affiche de personnage révélée par l’aventure cosmique. Dunkerque Harry Styles dans le rôle d’Eros AKA Starfox, le frère de Thanos.

« Rencontrez le prince royal de Titan, frère de Thanos, le valet de cœur, vainqueur de Black Roger, le grand aventurier Starfox », indique la légende à côté de l’affiche. « Découvrez la toute nouvelle affiche du personnage d’Eros et voyez @Harry_Styles dans #Eternals de Marvel Studios uniquement dans les cinémas MAINTENANT! » Alors que le film n’est sorti qu’il y a quelques semaines, Marvel est clairement si heureux que l’ancien membre du boys band rejoigne le MCU qu’il n’hésite pas à le donner sur une affiche.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Pour être juste envers le studio, le camée de la scène post-crédits de Starfox est l’un des secrets les moins bien gardés entourant l’univers cinématographique Marvel à l’heure actuelle, beaucoup étant maintenant bien conscients qu’Eros rend visite aux Eternals à la fin du film. Né sur Titien, Eros est le super-héros Starfox et possède la capacité de contrôler psychiquement les émotions des autres.

Harry Styles a depuis parlé de la joie de rejoindre la franchise Marvel en disant: «Je ne suis là qu’à la toute fin. Mais qui n’a pas grandi en voulant être un super-héros, tu sais ? La popstar et l’acteur ont ensuite fait l’éloge de leur travail avec Éternels La réalisatrice Chloe Zhao a ajouté : « Ce fut une expérience formidable et je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler avec Chloé. »

Pendant ce temps, Zhao a révélé qu’elle avait l’œil sur Styles for Eros depuis un certain temps maintenant, « Harry en tant qu’Eros était vraiment un forfait pour moi », a déclaré le cinéaste à Deadline. « J’ai gardé un œil sur Harry depuis Dunkerque, je pensais qu’il était très intéressant », a-t-elle poursuivi, révélant que, pour elle, Styles était le seul choix. « Après l’avoir rencontré, j’ai réalisé qu’il était ce personnage – de la même manière que j’ai choisi le reste de mon casting. Il y a tellement d’Eros en lui. Pour moi, s’il dit oui et que Kevin dit oui, alors c’est parti. Et je suis très heureux qu’ils l’aient fait tous les deux.

Éternels reprend à la suite des événements de l’événement blockbuster de bande dessinée de 2019 Avengers : Fin de partie, et présente les Eternals, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario, Eternals met en vedette un ensemble épique aux côtés d’Angelina Jolie et Don Lee, dont Richard Madden dans Ikaris, Kumail Nanjiani dans Kingo, Lauren Ridloff dans Makkari, Brian Tyree Henry dans Phastos et Salma Hayek dans Ajak.





Bande-annonce de Death Valley : Resident Evil rencontre Alien dans cet original de Shudder Shudder a publié la bande-annonce de son prochain film d’action et d’horreur indépendant Death Valley, et il présente de nombreux monstres, gore et chaos.

Lire la suite





A propos de l’auteur