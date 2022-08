L’affiche des fans de Star Wars: The Rise of Skywalker imagine une fin alternative épique

Il y avait beaucoup Guerres des étoiles les fans qui n’étaient pas entièrement satisfaits de l’aboutissement de la trilogie suite avec L’Ascension de Skywalker, et cela signifie généralement que les mêmes fans interviennent pour arranger les choses. Une nouvelle affiche de fan pour le dernier film de la saga Skywalker a imaginé exactement comment le film aurait dû se terminer, avec les fantômes de la Force de Yoda, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Qui-Gon Jinn revenant tous aux côtés de Luke Skywalker pour finir L’empereur Palpatine une fois pour toutes.

L’Ascension de Skywalker est venu pendant Guerres des étoiles les fans étaient toujours mécontents de l’envoi rapide de Snoke en Le Dernier Jedi après avoir semblé être le principal méchant de la trilogie de la suite. Par conséquent, le retour de l’empereur Palpatine, qui s’avère avoir créé de nombreux clones de lui-même expliquant comment il a été précédemment « tué » par Dark Vador à la fin de la trilogie originale, semblait complètement disjoint des films précédents. Alors que la bataille décisive entre Rey et Palpatine, au cours de laquelle Rey a entendu les voix de Jedi morts, était aussi spectaculaire que n’importe quel duel dans le Guerres des étoiles franchise, la fin ne semblait pas être ce que les gens voulaient vraiment.

FILM VIDÉO DU JOUR

Maintenant, l’utilisateur d’Instagram tilian_creative a partagé sa fin alternative, qui aurait vu le collectif Jedi former une alliance dans l’acte final du film pour détruire Palpatine dans une bataille finale épique. Vous pouvez lire l’intégralité du pitch dans le post ci-dessous.

La saga Star Wars a dû constamment équilibrer le service des fans.

La Guerres des étoiles les suites comportaient déjà un certain nombre de références et de camées, y compris le fantôme de Yoda dans Le Dernier Jedi et le retour de Han Solo dans L’Ascension de Skywalker, et ces derniers temps, la saga a toujours dû marcher sur une ligne fine entre la narration connectée et le fan-service. Le fait que tout le collectif de fantômes de la Force revienne pour une dernière rencontre aurait bien pu tomber dans cette dernière, et à long terme aurait également signifié que des moments comme le retour de Qui-Gon Jinn dans Obi Wan Kenobi n’ont peut-être pas eu autant d’impact qu’eux.

Bien sûr, inclure une telle richesse de personnages dans la finale du film aurait également considérablement réduit le budget du film, et l’option de voix off a certainement contribué à maintenir le coût du film à un niveau raisonnable. Cela aurait sans aucun doute été un grand moment de voir plusieurs fantômes de la Force à l’écran en même temps, se battant les uns à côté des autres, et cela aurait peut-être contribué à satisfaire certains de ceux qui n’étaient pas vraiment d’accord avec la façon dont les suites tournaient. dehors.

Depuis la sortie de L’Ascension de Skywalkerla série récente de Lucasfilm Guerres des étoiles les séries sur Disney+ ont certainement retourné la franchise de la déception ressentie à propos des suites, avec Le Mandalorien et Obi Wan Kenobi en particulier d’être largement bien reçu. Alors que le studio cherche maintenant à retourner bientôt dans les salles, la question est de savoir si la série de succès peut continuer et pendant combien de temps.