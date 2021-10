L’affiche des contes terrifiants LEGO Star Wars a Porgs recréant le brillant

Les Guerres des étoiles l’univers a apporté quelques frissons d’Halloween à Disney + vendredi lorsque Contes terrifiants LEGO Star Wars est arrivé sur la plate-forme, et récemment, le service de streaming a publié une toute nouvelle œuvre d’art qui a gardé le thème effrayant en rendant hommage à la vision de Stanley Kubrick sur l’histoire d’horreur de l’hôtel Stephen King, Le brillant…avec des porgs. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, le spectacle hilarant mais étrangement étrange de deux porgs, vu pour la première fois dans le réveil de la force, debout dans une version construite en LEGO du couloir de l’hôtel Overlook, est quelque chose qui n’est rien de moins que du génie.

Venant avec le slogan « All work and no porg fait de Darth un jouet terne », qui lui-même est un jeu sur la ligne répétée de l’auteur maniaque / gardien d’hôtel de Jack Nicholson dans le film, l’affiche pourrait ne faire regarder personne le spécial Halloween ce n’était pas déjà prévu, mais c’est une image qui vendra des affiches par centaines et rejoindra sûrement certaines des autres œuvres d’art emblématiques vues dans le Guerres des étoiles franchise au cours des quarante dernières années et plus.

Le texte de présentation officiel de la nouvelle spéciale se lit comme suit : « La toute nouvelle spéciale animée de Lucasfilm et du groupe LEGO est une célébration saisonnière du côté obscur du méchant Guerres des étoiles galaxie – juste à temps pour Halloween. Après les événements de Star Wars : The Rise of Skywalker, Poe et BB-8 doivent effectuer un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar où ils rencontrent Graballa le Hutt, cupide et complice, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove dans la galaxie. premier hôtel de luxe tout compris inspiré des Sith. En attendant que son X-Wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean (un jeune garçon courageux et courageux qui travaille comme mécanicien de Graballa) s’aventurent profondément dans le mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé. En chemin, Vaneé partage trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Guerres des étoiles.

« Alors que Vaneé raconte ses histoires et attire nos héros plus profondément dans le ventre sombre du château, un plan sinistre émerge. Avec l’aide de Dean, Poe et BB-8 devront faire face à leurs peurs, empêcher un ancien mal de se lever, et s’échapper pour rejoindre leurs amis. Contes terrifiants LEGO Star Wars présente une distribution de voix talentueuse qui comprend Jake Green dans le rôle de Poe Dameron; Raphael Alejandro en tant que doyen ; Dana Snyder dans le rôle de Graballa le Hutt ; Tony Hale dans le rôle de Vaneé Christian Slater dans le rôle de Ren ; Trevor Devall dans le rôle de l’empereur Palpatine ; Mary Elizabeth McGlynn comme NI-L8 ; et Matt Sloan dans le rôle de Dark Vador.

La nouvelle spéciale est l’une des nombreuses nouvelles séries Star Wars à venir sur Disney + dans un proche avenir, et se tient aux côtés Star Wars : Le mauvais lot et Star Wars : Visions comme les derniers ajouts animés à la franchise. Pendant ce temps, de nombreux fans attendent maintenant avec impatience l’arrivée de Le livre de Boba Fett en décembre, qui voit le retour du chasseur de primes préféré des fans qui obtient son propre spin-off après avoir fait son retour en Le Mandalorienest la deuxième saison.

Contes terrifiants LEGO Star Wars est maintenant disponible sur Disney+ avec le reste des Guerres des étoiles franchise, tandis que Le livre de Boba Fett arrive le 29 décembre.

Sujets : Lego Star Wars