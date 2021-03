L’affiche de Wrath of Man engage Jason Statham dans un jeu brutal de Bloody Knuckles

Jason Statham se réunit avec serrure, réserve et deux barils fumants réalisateur Guy Ritchie pour le thriller d’action Colère de l’homme, avec une affiche nouvellement publiée confirmant la date de sortie ajustée du film. Bien qu’il ait déjà été signalé que Colère de l’homme sortira le 23 avril, l’affiche révèle que les choses ont changé depuis et que The Stath exercera plutôt son métier un peu plus tard le 7 mai.

L’affiche, qui montre la superstar de l’action Jason Statham sous une forme qui devrait être familière aux fans, confirme également que le film sortira en salles. Alors que des théâtres aux États-Unis et au Royaume-Uni se préparent à rouvrir bientôt leurs portes, Colère de l’homme devrait offrir une évasion délicieusement pleine d’action pour le public qui réclame de revenir regarder des films sur grand écran.

Basé sur le thriller d’action français de 2004 Camion de caisse (Le Convoyeur), Colère de l’homme suit Jason Statham dans le rôle de Harry, connu sous le nom de «H», un personnage froid et mystérieux travaillant dans une société de camions de trésorerie chargée de déplacer des centaines de millions de dollars à Los Angeles chaque semaine. Écrit et réalisé par le cinéaste Guy Ritchie, Lock, Stock et Two Smoking Barrels, le film de braquage à indice d’octane élevé met en vedette Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso, Raul Castillo, Niamh Algar et Post Malone aux côtés de The Stath.

Le contour général du film ressemble beaucoup à celui de rester dans la timonerie de Statham, une formule gagnante qui n’a pas besoin d’être manipulée. L’affiche montre l’acteur habillé et botté comme d’habitude, alors qu’il regarde pensivement, réfléchissant sans aucun doute aux différents méchants sans nom qu’il a envoyés à l’hôpital. Alors que la tenue élégante reste propre, le visage et les mains de Statham sont toujours aussi ensanglantés, avec Colère de l’homme sans aucun doute, une fois de plus, montrer les compétences particulières de la star de l’action.

Écrit et réalisé par Guy Ritchie (Arracher, Les messieurs), Colère de l’homme est produit par Miramax avec MGM, ce qui signifie que le film sera distribué par United Artists Releasing.

Colère de l’homme n’est pas le seul projet de film d’action à l’horizon pour Jason Statham et le cinéaste et ami Guy Ritchie, le couple s’unissant pour le thriller anciennement connu sous le nom de Five Eyes. Le film, qui n’a pas encore de titre officiel, trouve une fois de plus Statham dans le territoire des héros d’action bourru-parlant comme le délicieusement nommé Orson Fortune, un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est recruté par une alliance mondiale du renseignement pour traquer. et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Il est jumelé à contrecœur avec un expert en haute technologie de la CIA, joué par Parcs et loisirs alun Aubrey Plaza, avec le couple partant pour une mission de globe-trotter où Fortune devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire. Le tournage du projet a commencé en janvier.

Colère de l’homme était initialement prévue pour la sortie le 15 janvier 2021, avant d’être déplacée en avril et maintenant au 7 mai. Compte Twitter officiel de Guy Ritchie.

