L’affiche de Thor: Love and Thunder donne à Natalie Portman son propre moment de heavy metal

Natalie Portman brandit Mjölnir dans une nouvelle affiche épique pour la prochaine suite de Marvel, Thor : Amour et tonnerre. La promo, qui a été partagée par Natalie Portman elle-même via Instagram, donne à Jane Foster AKA The Mighty Thor sa propre affiche de heavy metal, avec l’actrice sous-titrant l’image « Et vous pensiez que vous étiez le seul et unique …”

Tout comme Thor ordinaire avant elle, cette affiche place The Mighty Thor au sommet d’une montagne, tenant son arme devant un ciel bleu époustouflant, dont la tranquillité est divisée par un seul éclair. L’affiche nous donne un autre regard sur le retour triomphal de Natalie Portman en tant que Jane Foster surpuissante, cette fois sans son casque chromé.

Les débuts de Jane Foster en tant que The Mighty Thor ont enfin été révélés grâce à la récente bande-annonce, dont les derniers instants montrent le personnage en possession d’un Mjölnir mystérieusement reforgé. Reste à savoir comment Jane finit par devenir le nouveau super-héros de Marvel, mais on s’attend à ce que Thor : Amour et tonnerre s’inspirera de la bande dessinée de 2014 dirigée par Jason Aaron et l’artiste Russell Dauterman.

L’histoire trouve Jane Foster prenant le manteau de Thor tout en subissant une chimiothérapie. Mais, alors qu’elle assume ses nouvelles fonctions de super-héros avec aplomb, le pouvoir de Mjölnir empêche son traitement contre le cancer de fonctionner, plaçant Jane dans une situation impossible.





Natalie Portman a travaillé dur pour donner vie au puissant Thor dans Thor: Love and Thunder





Studios Marvel

Portman, qui a été vu pour la dernière fois dans le MCU en Thor: Le Monde des Ténèbres (son apparition dans Avengers : Fin de partie ne compte pas vraiment) s’est consacrée à donner vie de manière convaincante à The Mighty Thor dans Thor : Amour et Tonnerre, avec l’actrice travaillant dur pour se tenir confortablement à côté du mastodonte qu’est Chris Hemsworth. « C’est d’un autre monde. J’ai aussi l’impression de ne pas savoir ce que font les muscles et comment ils deviennent comme ça, par exemple, est-ce que le sang s’écoule de vous lorsque vous utilisez vos muscles ? Il a l’air bien », a déclaré Portman précédemment. « C’est beaucoup de pression. Je vais ressembler à sa petite grand-mère à côté de lui. »

L’actrice a également déclaré qu’elle s’était entraînée « pour ressembler à une figurine articulée » et, d’après les images présentées dans la bande-annonce, elle y est parvenue.

Thor : Amour et tonnerre « Trouve Thor (Chris Hemsworth) dans un voyage sans précédent – une quête de paix intérieure », lit-on dans un nouveau synopsis. « Mais sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr le Dieu Boucher (Christian Bale), qui cherche l’extinction des dieux. Pour combattre la menace, Thor demande l’aide du roi Valkyrie (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) et de l’ex-petite amie Jane Foster (Natalie Portman), qui – à la surprise de Thor – manie inexplicablement son marteau magique, Mjolnir, en tant que Puissant. Thor. Ensemble, ils se lancent dans une aventure cosmique déchirante pour découvrir le mystère de la vengeance du Dieu Boucher et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Thor : Amour et tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 8 juillet 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





