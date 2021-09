L’affiche de The Last Duel Payoff se prépare pour un combat à l’épée historique

de Ridley Scott Le dernier duel sort bientôt et une toute nouvelle affiche officielle de récompense met en évidence la distribution et les personnages que nous pouvons nous attendre à voir. The Last Duel a une énorme distribution centrale et ils sont mis en évidence dans cette feuille unique. L’ensemble comprend Jodie Comer, Ben Affleck, Matt Damon et Adam Driver.

Le film se déroule dans la France du XIVe siècle. Jodie Comer joue Marguerite de Thibouville, une femme qui prétend avoir été violée par le meilleur ami de son mari, Jean de Carrouges. Mais alors que personne ne croit à son accusation, son mari défie son ami en duel, le dernier duel légalement sanctionné de l’histoire du pays.

Réalisateur Ridley Scott a rejoint le projet en juillet 2019. Le tournage a commencé en février 2020, cependant, le tournage a été retardé indéfiniment par la pandémie. Le tournage n’a pris fin qu’en octobre 2020.

Le dernier duel a été présenté en première au Festival du film de Venise le 10 septembre. Jusqu’à présent, les critiques ont été pour la plupart positives, de nombreux critiques faisant l’éloge de la mise en scène de Scott et de la performance de Comer. Ben Croll d’IndieWire a déclaré : « Le dernier duel se révèle comme quelque chose de trop rare sur le champ de bataille actuel d’Hollywood : une mêlée à gros budget intelligente et véritablement audacieuse qui est – avant tout – le produit d’une collaboration artistique reconnaissable. »

Le scénario de Le dernier duel est écrit par Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener. Il s’agit de la première collaboration d’écriture entre Damon et Affleck depuis Chasse de bonne volonté. Les trois scénaristes ont également été producteurs du film aux côtés de Ridley Scott, Kevin J. Walsh et Jennifer Fox. Lors d’une conférence de presse à la Mostra de Venise, les scénaristes ont évoqué l’importance et la pertinence du film avec le mouvement Me Too.

« Il s’agit de cette femme incroyable de l’histoire qui s’est prononcée contre un homme qui l’a agressée, si naturellement cela a semblé pertinent [to MeToo] », a déclaré Affleck. « L’Europe et les pays colonisés par l’Europe n’ont pas considéré les femmes pendant de nombreux siècles comme des êtres humains. Nous avons senti que c’était une histoire qui pouvait générer de la catharsis et de l’empathie et, nous l’espérons, que nous nous regardions différemment, pour nous aider à nous demander si notre perspective personnelle ne prendrait pas en considération la réalité d’une autre personne – son histoire, son acculturation , éducation. »

Damon a parlé des difficultés rencontrées par ce trio pour écrire le film et de la façon dont ils ont essayé de rendre ce film différent des autres histoires centrées sur les hommes : « Dans les histoires centrées sur les hommes, les femmes apparaissent lorsque les hommes ont besoin d’elles pour quelque chose, sinon elles sont ignorées. Ce sont des biens, ce ne sont pas des êtres humains », a déclaré Damon. « A cette époque, les hommes étaient très doués pour cataloguer tout ce qu’ils faisaient, mais l’histoire des femmes était totalement invisible – nous avons donc tous dû inventer beaucoup de choses. »

Holofcener a ajouté qu’elle avait été amenée à ajouter une perspective féminine au film, ce qui, selon elle, était nécessaire pour un film comme Le dernier duel. Ces informations proviennent de Le gardien. « [Affleck and Damon] avait besoin d’une vraie femme pour écrire le personnage de Marguerite », a déclaré Holofcener. « Ils ont été sages de ne pas l’essayer, même si je suis sûr qu’ils auraient fait un excellent travail. Le dernier duel fait ses débuts dans les salles le 15 octobre. Il aura une durée de 45 jours en salles avant d’atterrir en VOD.

Sujets : Le dernier duel