L’affiche de Shang-Chi Payoff libère le pouvoir des dix anneaux

Ce matin, les plateformes officielles de Marvel avaient partagé une autre nouvelle affiche de film pour le prochain film, Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Avec moins d’un mois avant la sortie du film en salles, Marvel met définitivement tout en œuvre pour promouvoir le nouveau film. Marvel Studios a publié la nouvelle affiche pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux avec Simu Liu à l’avant et au centre. Il peut être vu en train d’utiliser les légendaires Dix Anneaux et, à travers eux, une lumière rouge-orange les traverse. « Une légende Marvel s’élèvera », lit-on dans le Tweet du Shang-Chi Compte.

Une légende Marvel va naître. Découvrez les studios Marvel #ShangChi et la Légende des Dix Anneaux en salles le 3 septembre. pic.twitter.com/TEip7rAD3q – Shang-Chi (@shangchi) 9 août 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est un prochain film de super-héros américain basé sur le personnage de Marvel Comics, Shang-Chi. Le prochain film est produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures. Il est destiné à être le 25e film de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Dave Callaham. L’ensemble Epic Marvel de Shang-Chi comprenait Simu Liu en tant que Shang-Chi, Awkwafina en tant que Katy, Meng’er Zhang en tant que Xialing, Fala Chen en tant que Jiang Li, Florian Munteanu en tant que Razor Fist, Benedict Wong en tant que Wong, Michelle Yeoh en tant que Jiang Nan , et avec Tony Leung dans le rôle du Mandarin. De plus, Abomination apparaîtra également dans le film après sa première apparition en 2008 L’incroyable Hulk.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux suivra le personnage principal, Shang-Chi, le maître du Kung Fu basé sur l’armement non armé, lorsqu’il sera contraint de confronter son passé après avoir été entraîné dans l’organisation des Dix Anneaux. Il est clair depuis un certain temps maintenant que les Dix Anneaux seront très différents de la façon dont ils sont représentés dans les bandes dessinées Marvel. Dans la tradition originale de Marvel, les dix anneaux sont littéralement des anneaux, chacun ayant un pouvoir spécifique qui peut être utilisé par celui qui les utilise. Dans le prochain film, il semble que les Dix Anneaux feront le tour des avant-bras des utilisateurs, mais on ne sait toujours pas s’il y aura un pouvoir spécifique pour chaque anneau ou s’ils se combineront tous pour avoir divers pouvoirs qui leur sont attribués dans leur ensemble.

« La transition, fondamentalement, d’assassin à un héros, une volonté indomptable et une sorte de discipline religieuse, fondamentalement », a déclaré Starlin précédemment. ComicBook.com‘s Phase zéro Podcast. « Je pense que ce sont les trois éléments qui font de Shang-Chi plus que tout autre personnage. Il est essentiellement concentré sur le moment et ce qui doit être fait. Cette concentration lui permet de continuer sans être arrêté, ce qui rend très difficile de l’arrêter au moins. »

Contrairement aux films Disney récents, tels que Veuve noire, Mulan, Raya et le dernier dragon, et Croisière dans la jungle,Shang-Chi ne sortira exclusivement en salles qu’à sa sortie le mois prochain. Il n’y aura pas de débuts Disney + Premier Access pour rendre le film disponible à la maison. Shang-Chi et la légende des dix anneaux aura sa première mondiale au El Capitan Theatre et au TCL Chinese Theatre à Los Angeles, CA le 16 août 2021, et sera également projeté à CinemaCon le 25 août 2021. Le prochain film Marvel devrait sortir aux États-Unis États le 3 septembre 2021. Il aura une sortie en salles exclusive de 45 jours.

Sujets : Shang-Chi