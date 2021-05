L’affiche de Rocky IV Director’s Cut dévoilée, Stallone taquine la date de sortie imminente

Une nouvelle affiche pour la prochaine coupe du réalisateur Rocky IV a été révélé par Sylvester Stallone. La star de la franchise, ainsi que le directeur de cette entrée en particulier, ont récemment partagé l’affiche sur les réseaux sociaux pour faire du battage sur la sortie, qu’il promet de venir bientôt. De plus, Stallone a révélé que la première aura lieu à Philadelphie, la ville natale de Rocky.

Le message présente Rocky Balboa au centre d’un ring de boxe, avec Ivan Drago de Dolph Lundgren en arrière-plan. Le titre est répertorié comme Rocky IV sur l’affiche, bien que Sylvester Stallone ait indiqué précédemment que cette nouvelle coupe passerait sous le titre Rocky vs Drago – La coupe ultime du réalisateur. Reste à savoir si c’est toujours le cas ou non. Dans sa légende, Stallone avait ceci à dire.

« Rocky vs Drago !!!! Bientôt. Il sera présenté en première à Philly, ce qui va être fantastique! »

Malheureusement, Sylvester Stallone n’a pas plongé dans les détails. Il n’est pas tout à fait clair à quel point «bientôt» est. Il n’a pas non plus été révélé quand, précisément, cette première aura lieu. En tout état de cause, il semble que cette nouvelle coupe du film ne soit pas si loin. Nous verrons peut-être bientôt une bande-annonce, étant donné que Stallone a déjà révélé une affiche. Ne vous attendez pas à y voir le robot de Paulie, car il a déjà été révélé que l’élément du film a été supprimé dans cette nouvelle version.

Rocky IV a été initialement publié en 1985. Il voit Rocky Balboa comme l’actuel champion du monde des poids lourds. Mais un nouveau challenger émerge sous la forme d’Ivan Drago (Dolph Lundgren), un combattant de six pieds quatre pouces et 261 livres qui bénéficie du soutien de l’Union soviétique. Rocky prend le combat et s’entraîne en Sibérie en vue d’un match télévisé mondialement au cœur de Moscou. Il doit se défendre non seulement lui-même, mais aussi l’honneur de son pays.

Comme ce fut le cas avec Rocky II et Rocky III, Sylvester Stallone est passé derrière la caméra pour la quatrième entrée de la franchise. Il est devenu un succès absolument énorme, rapportant plus de 300 millions de dollars au box-office mondial. Il reste le produit le plus rentable de la série à ce jour, et de loin. Le prochain film le plus proche est l’original Rocheux, qui a rapporté 225 millions de dollars au cours de sa course. Avec le Credo des films rallumant la franchise, il est facile de voir pourquoi la coupe de ce réalisateur se produit.

La franchise est loin d’être terminée au-delà de la coupe de ce nouveau réalisateur. Michael B.Jordan se prépare non seulement à jouer dans Credo III mais faire aussi ses débuts en tant que réalisateur. Sylvester Stallone a déclaré qu’il n’apparaîtra pas dans le film, bien qu’il ait également développé, à un moment donné, un autre film dérivé. Il convient également de noter qu’avec le récent achat de MGM par Amazon de plusieurs milliards de dollars, le Rocheux les films auront bientôt un nouveau propriétaire. N’oubliez pas de consulter l’affiche par vous-même sur Instagram de Sylvester Stallone.

Sujets: Rocky 4, Rocky