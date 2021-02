L’affiche de Raya et le dernier dragon arrive, les billets et la pré-commande Disney + sont maintenant disponibles

Raya et le dernier dragon les billets avancés et la pré-commande Disney + sont disponibles à l’achat dès maintenant. Disney sort le film d’animation tant attendu dans les cinémas et sur Disney + simultanément à partir du 5 mars. Aujourd’hui, les fans peuvent pré-commander l’accès Premier sur Disney + et acheter des billets de cinéma pour les visionnages de théâtres traditionnels. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 60% des cinémas en Amérique du Nord sont toujours fermés, il sera donc intéressant de voir combien de personnes finissent par aller au cinéma pour voir Raya et le dernier dragon lorsqu’ils ont la possibilité de payer des frais supplémentaires pour regarder de chez eux.

Pour la toute première fois, Disney + propose des précommandes pour l’accès Premier à Raya et le dernier dragon pour des frais supplémentaires uniques de 29,99 €. Une fois que les abonnés obtiennent un accès Premier au film, ils peuvent le regarder autant de fois qu’ils le souhaitent sur n’importe quelle plate-forme où Disney + est disponible, avec un abonnement Disney + actif. Le studio a eu une bonne expérience avec la sortie de films via leur fonction Premier Access. À la fin de l’année dernière, ils ont publié l’adaptation en direct de Mulan avec la prime, qui a trouvé près de 30% de leurs abonnés à bord.

En outre, les fans peuvent également acheter des billets de théâtre à l’avance via Fandango pour voir le film sur grand écran dans certains cinémas. Warner Bros. a publié Wonder Woman 1984 dans les salles et sur HBO Max à la fin de l’année dernière, bien qu’ils n’aient pas facturé un prix plus élevé pour la suite. Selon Nielson, des millions de foyers ont diffusé le film et les abonnements au service de streaming ont également augmenté en conséquence. Disney a publié Soul gratuitement sur Disney + et a également vu une augmentation du nombre de téléspectateurs.

Raya et le dernier dragon emmène les fans de Disney dans un voyage passionnant et épique dans le monde fantastique de Kumandra, où humains et dragons vivaient ensemble il y a longtemps en harmonie. Cependant, tout a changé lorsqu’une force perverse a menacé la terre et que les dragons se sont sacrifiés pour sauver l’humanité. Aujourd’hui, 500 ans plus tard, le même mal est revenu et c’est à une guerrière solitaire, Raya, de retrouver le dernier dragon légendaire pour restaurer la terre fracturée et son peuple divisé. Cependant, tout au long de son voyage, elle apprendra qu’il faudra plus qu’un dragon pour sauver le monde – cela demandera également de la confiance et du travail d’équipe.

Raya et le dernier dragon met en vedette une distribution de voix exceptionnelle, notamment Kelly Marie Tran, Awkwafina, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Sandra Oh, Benedict Wong, Izaac Wang, Thalia Tran, Alan Tudyk, Lucille Soong, Patti Harrison et Ross Butler. Don Hall et Carlos López Estrada dirigent, avec Paul Briggs et John Ripa codirigeant. Osnat Shurer et Peter Del Vecho sont les producteurs, et Qui Nguyen et Adele Lim ont écrit le scénario. Le compte Twitter officiel de Raya et le dernier dragon a été le premier à annoncer les billets avancés et les informations de précommande Disney +.

