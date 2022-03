L’affiche de New Moon Knight révèle qu’Oscar Isaac est la personnalité haut de gamme de M. Knight

Une nouvelle affiche délicieusement effrayante pour la prochaine série Disney + de Marvel Chevalier de la lune révèle la personnalité de M. Knight dans toute sa splendeur. Produit par le compte Twitter officiel pour Chevalier de la lunela série met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Marc Spector, un mercenaire qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité, M. Knight étant l’une des personnalités utilisées par Spector pour lutter contre le crime.

M. Knight est l’une des personnalités les plus récentes introduites dans le mythe de Chevalier de la lune. Arborant un costume blanc impeccable et un masque similaire à l’alter ego titulaire du super-héros, M. Knight a tendance à assumer davantage un rôle de détective dans les procédures, agissant souvent comme agent de liaison entre Moon Knight et la police. Beaucoup plus ancré que le héros surnaturel coiffé qui habite le corps et l’esprit de Marc Spector, M. Knight devrait offrir à la série une pause par rapport à la théâtralité de Moon Knight. Bien que ne vous y trompiez pas, M. Knight n’est pas contre le sang de méchants partout dans ce costume blanc.

Moon Knight présentera le super-héros le plus particulier de Marvel jusqu’à présent





Créé par l’écrivain Doug Moench et l’artiste Don Perlin pour Marvel Comics, Chevalier de la lune est probablement le super-héros le plus particulier de l’univers cinématographique Marvel jusqu’à présent. Avec Oscar Isaac comme personnage principal, Chevalier de la lune commence comme le mercenaire Marc Spector, qui est laissé pour mort après une mission qui a mal tourné. Avant de succomber à son destin, Marc passe un pacte avec le dieu égyptien Knonshu, devenant porteur de ses pouvoirs sur Terre en échange de sa vie.

Basé sur les différentes bandes-annonces, Chevalier de la lune devrait introduire le personnage sous un nom et une identité différents, celui de Steven Grant. Employé d’une boutique de souvenirs aux manières douces souffrant de pannes d’électricité et de souvenirs d’une autre vie, Steven réalisera lentement son trouble dissociatif de l’identité (TDI), révélant son origine bizarre de mercenaire possédé par un Dieu.

Aux côtés de Marc Spector et Steven Grant, la série présentera également le titulaire Moon Knight. Un super-héros avec un athlétisme de niveau olympique, capable d’effectuer des acrobaties complexes, ainsi qu’un stratège de combat talentueux et une grande variété d’armes, Moon Knight est déterminé à combattre le crime avec l’aide de M. Knight, une personnalité plus haut de gamme portant un costume. .

L’homme de premier plan Oscar Isaac a décrit l’approche peu orthodoxe de la narration de super-héros dans Moon Knight en disant: « Nous pourrions prendre des décisions très étranges. Pour le moment, au moins – et je n’imagine pas que cela va revenir en arrière – on dirait que c’est là que plus du risque est pris parce qu’il le peut, financièrement. » Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a quant à lui taquiné la brutalité du personnage en disant: «Il est brutal. C’était amusant de travailler avec Disney+ et de voir les limites de ce que nous sommes capables de faire.





Créé par Jeremy Slater, Chevalier de la lune met en vedette Oscar Isaac dans le rôle de Steven Grant/Marc Spector/Moon Knight et Ethan Hawke dans le rôle d’Arthur Harrow, un chef de secte qui encourage Spector à embrasser son obscurité intérieure. De plus, la série met en vedette Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray, May Calamawy, le dieu égyptien de la lune Khonshu étant exprimé par F. Murray Abraham.

Chevalier de la lune est prévue pour le 30 mars 2022 et comprendra six épisodes dans le cadre de la phase quatre du MCU.





Ethan Hawke adore la performance Moon Knight d’Oscar Isaac comme « absolument phénoménale » Ethan Hawke, le méchant de Moon Knight, ne tarit pas d’éloges sur le travail et le dévouement de sa co-vedette, Oscar Isaac.

