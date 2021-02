L’affiche de Mortal Kombat arrive avec une tonne de nouvelles images à couper le souffle

C’est arrivé. Plus tôt dans la journée, nous avons eu la bande-annonce de Mortal Kombat. Maintenant, nous avons une tonne de nouvelles images avec l’affiche officielle. Combat mortel les fans ont attendu très patiemment la première bande-annonce taquinant le prochain redémarrage. Eh bien, n’attendez plus, car la bande-annonce est enfin là et présente le genre d’action épique d’arts martiaux et de violence brutale que vous espériez. Jusqu’à présent, tout ce que nous avons vraiment vu du film, ce sont de petits aperçus de séquences et une poignée d’images et d’affiches, donc être doué d’une bande-annonce après tout ce temps devrait satisfaire les fans de la série de jeux vidéo extrêmement populaire.

Combat mortel a fait le choix intéressant d’introduire un nouveau personnage dans la tradition qui s’étend sur une décennie, le combattant MMA Cole Young, le plaçant au centre du prochain redémarrage. Cole Young est plus qu’habitué à se battre pour de l’argent et ignore parfaitement son héritage, ou pourquoi l’empereur d’Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour le traquer.

Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole Young est obligé de partir à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole est né. Bientôt, Cole se retrouve au temple de Lord Raiden, un dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers.

Combat mortel est réalisé par Simon McQuoid, qui fait ses débuts en tant que réalisateur de long métrage, à partir d’un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. Les stars de cinéma Assassins Wu l’acteur Lewis Tan comme nouveau personnage et premier rôle, Cole Young. Bien sûr, ce serait sacrilège pour Combat mortel pour ne pas inclure quelques noms et visages familiers, et nous avons donc Ludi Lin comme Liu Kang, Hiroyuki Sanada comme Hanzo Hasashi / Scorpion, Jessica McNamee comme Sonya Blade, Mehcad Brooks comme Jackson « Jax » Briggs, Josh Lawson comme Kano, Joe Taslim comme Bi-Han / Sub-Zero, Tadanobu Asano comme Raiden, Chin Han comme Shang Tsung, Max Huang comme Kung Lao et Daniel Nelson comme Kabal.

Le premier réalisateur Simon McQuoid a assuré aux fans que le Combat mortel le matériel sera pris au sérieux, quelque chose est évident dans la bande-annonce, le cinéaste disant: « Je voulais m’assurer que tout le monde respectait le matériel, la tradition de Mortal Kombat, les fans et l’amour qu’ils ont pour cela. Tout le monde était clair sur il. »

Bien sûr, en respectant le monde de Combat mortel signifie ne pas fuir la violence pour laquelle les jeux vidéo sont devenus si célèbres, et heureusement, la star Lewis Tan a déjà révélé un aperçu de cet aspect même. « Il y a des morts folles », insiste Tan. « Nous en avons choisi quelques-uns emblématiques. Il y a beaucoup de mouvements de signature vraiment cool que vous verrez, beaucoup d’oeufs de Pâques que nous avons glissés dans le film, mais il y a des morts vraiment durs que j’ai hâte à voir sur grand écran. Ils sont brutaux, mec. Ils, ils ne se retiennent pas. «

Combat mortel devrait sortir en salles et sur le service de streaming HBO Max de Warner Bros Pictures le 16 avril 2021.

