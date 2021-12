L’affiche de Morbius taquine la transformation vampirique de Jared Leto

Une nouvelle affiche pour la prochaine sortie Venom-Verse de Sony, Morbius, taquine la dualité du personnage principal de Jared Leto, qui subit une transformation vampirique après une expérience qui a mal tourné. Mettre les deux faces du Morbius de Jared Leto au centre de la scène et ressembler beaucoup à l’affiche du premier Venin, le slogan tombe même dans le mot « Marvel » pour faire bonne mesure, comme Morbius poursuit l’expansion de Sony dans le multivers.

Réalisé par Daniel Espinosa et écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius met en vedette Jared Leto dans le rôle de Michael Morbius, aux côtés de Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson. Le film trouve Leto dans le rôle de Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une maladie du sang rare qui décide d’expérimenter sur lui-même. Dans une tentative de se soigner, Michael devient affligé d’une forme de vampirisme, acquérant des capacités surhumaines mais aucune des faiblesses superstitieuses associées aux créatures légendaires.

Une grande partie du matériel marketing s’est concentrée sur la transformation de Mobius, qui prend la beauté de l’homme de premier plan de Jared Leto et les transforme en une forme monstrueuse qui adhère très étroitement aux pages de Marvel Comics. Acteur devenu bien connu pour s’être déguisé au nom du cinéma, Jared Leto a taquiné ce qui l’a attiré dans le rôle de Morbius, décrivant le projet comme « une histoire de Jekyll et Hyde qui est juste grande et amusante, et est parfois un peu effrayant, ce qui est, je pense, différent pour ce genre. Et je suis excité à ce sujet. Cela devrait être un grand film de pop-corn amusant. »

Un peu comme Venom : qu’il y ait un carnage avant cela, Morbius continuera à ouvrir le multivers de Sony, la récente bande-annonce ayant mentionné le nom de l’anti-héros symbiotique de Tom Hardy. Le film inclura également Michael Keaton comme Spider-Man : Retrouvailles méchant Adrian Toomes AKA The Vulture, qui pourrait, selon Leto, conduire aux débuts sur grand écran de The Sinister Six. « Dans la version cinématographique de Morbius que nous vous proposons maintenant, il fait également partie d’un univers beaucoup plus vaste », a déclaré Leto au Brésil CCXP 2021. « Si vous avez vu la dernière bande-annonce de Spider-Man: No Way Home , vous savez que le Multivers a officiellement ouvert ses portes et qu’il existe toutes sortes d’opportunités pour les méchants de se rencontrer, de prospérer et peut-être même de nourrir leurs intentions les plus sinistres. C’est tout ce que je vais dire pour le moment.





Venom-Verse de Sony et sa relation avec l’univers cinématographique Marvel sont toujours un peu déroutants, mais avec la suite de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison en raison de réintroduire plusieurs méchants d’autres franchises, ainsi que la scène post-crédits à la fin de Venom : qu’il y ait un carnage jetant apparemment Eddie Brock dans le MCU, il ne faudra probablement pas longtemps avant Venom, Morbius, Kraven le chasseur et d’autres sont confrontés au web-slinger de Tom Holland, alors que Sony crée enfin les retombées de The Sinister Six qu’ils souhaitent depuis si longtemps.

Basé sur le personnage de Marvel Comics Morbius, le vampire vivant, et produit par Columbia Pictures en association avec Marvel, Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022, après avoir été retardé par rapport à sa date initiale de juillet 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.









