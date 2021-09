L’affiche de Midnight Mass de Mike Flanagan taquine une sortie de bande-annonce pour le Netflix Horror Show

Amazon Assistant vocal AMAZON Echo Show 8 2e gé

Une myriade de divertissements Consultez les nouvelles ou informations sportives du jour. Regardez des séries, films, clips vidéo ou bandes-annonces sur Prime Video, Netflix, Molotov et bien plus. Écoutez de la musique sur Amazon Music, Apple Music, Spotify et Deezer, ou cuisinez des recettes pas-à-pas avec Marmiton. "Alexa, mets de la musique pop." Profitez d'une maison connectée encore plus intelligente Lorsqu'il est jumelé à des ampoules, thermostats ou autres appareils compatibles, Echo Show 8 vous permet de contrôler votre maison connectée en utilisant votre voix ou l'écran interactif. Vous pouvez également programmer des routines. Restez en contact avec vos proches sans vous soucier du cadrage Faites rentrer facilement toute la famille dans le cadre lors des appels vidéo : la caméra 13 Mpx ajuste automatiquement le zoom et le cadrage. Prenez rapidement des nouvelles de vos proches en demandant à Alexa d'appeler vos contacts disposant de l'application Alexa ou d'un appareil avec Alexa intégré compatible. Conçus pour protéger votre vie privée Alexa et les appareils Echo Show sont dotés de multiples éléments de protection de vos informations personnelles. Du bouton Arrêt microphone/caméra au