L’affiche de Matrix Resurrections a Neo de retour en noir

Le messie de la science-fiction de Keanu Reeves, Neo, est de retour dans un long manteau noir dans une nouvelle affiche pour la suite à venir, Les résurrections matricielles, alias La matrice 4. Alors que les détails du retour de Neo sont en grande partie tenus secrets, Reeves a apparemment glissé sans effort dans le rôle, suintant le même sang-froid qu’il fait toujours alors qu’il esquive une fois de plus les balles et démontre son affinité pour le kung-fu dans sa recherche de la vérité.

Les résurrections matricielles est une continuation de l’histoire établie dans le premier Matrice film. Vingt ans après le premier opus, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour pour une continuation et une extension du classique d’action de science-fiction original. Une nouvelle aventure époustouflante avec de l’action et une échelle épique, elle se déroule dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit. Grâce à la bande-annonce récente, plusieurs indices ont maintenant été révélés, le film commençant par Neo vivant maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit de sinistres pilules bleues. Bien qu’il ne se souvienne pas de ses aventures passées, un jeune Morpheus semble lui offrir la pilule rouge, rouvrant son esprit au monde de Matrix.

Le matériel promotionnel utilise l’un des plans les plus « Matrix-y » de la bande-annonce récente, qui montre Neo marchant calmement mais avec détermination vers un mystérieux café intelligemment nommé « Simulatte ». L’image montre que Neo ramène l’un des vêtements les plus emblématiques de la franchise, un long manteau, qui souffle dans le vent d’une manière super cool que seule une scène de La matrice franchise peut réaliser.

Plusieurs membres de la distribution originale se reconnecteront pour reprendre leurs rôles dans le suivi aux côtés de Keanu Reeves, y compris Carrie-Anne Moss en tant que combattante de la liberté et l’intérêt amoureux de Neo, Trinity. La relation entre Neo et Trinity occupera à nouveau le devant de la scène dans Les résurrections matricielles, avec Reeves ayant précédemment décrit le film comme une « histoire d’amour » en disant: « Nous essayons ici de faire de la magie. Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour. C’est inspirant. C’est une autre version d’une sorte d’appel au réveil. Cela divertit… Il y a de l’action formidable. Tout sera révélé. «

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles a amassé un casting stellaire aux côtés de Reeves et Moss, la suite devant présenter une gamme de nouveaux visages, dont le nouvel acteur de Morpheus Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci, qui a récemment été annoncée pour rejoindre le projet très attendu. Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson reviendront également pour reprendre leurs rôles respectifs des versements précédents.

Les résurrections matricielles devrait sortir par Warner Bros. Pictures dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021, et sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de cette même date.

