L’affiche de Loki lance le compte à rebours pour la première de Disney + cet été

Disney et Marvel ont dévoilé une toute nouvelle affiche pour le prochain Loki Séries TV. L’émission, qui arrive à Disney + cet été, est sur le point de ramener Tom Hiddleston dans l’univers cinématographique Marvel en tant que frère filou de Thor. L’affiche voit Hiddleston enchaîné, se préparant apparemment à un passage en prison pour ses divers crimes. L’affiche a été partagée avec la légende suivante par les canaux officiels de médias sociaux Disney +.

Commencez votre compte à rebours jusqu’à l’arrivée glorieuse de @MarvelStudios‘ #Loki. La série originale commence à diffuser le 11 juin le #DisneyPlus. pic.twitter.com/aca4FSNJxU – Disney + (@disneyplus) 18 mars 2021

« Commencez votre compte à rebours avant l’arrivée glorieuse de Loki de Marvel Studios. La série originale commence à être diffusée le 11 juin »

Ce sera le troisième spectacle dans les limites du MCU à faire ses débuts sur Disney +. WandaVision a lancé les choses plus tôt cette année, et le spectacle s’est avéré être un énorme succès. Le faucon et le soldat de l’hiver, pendant ce temps}, lance son premier épisode ce vendredi. Ces émissions, ainsi que les autres en développement, telles que Mme Marvel, Hawkeyey, She-Hulk et Chevalier de la lune, sont fortement liés aux films. Cela contraste fortement avec les précédentes émissions en direct produites à l’époque du MCU. Ces émissions s’accompagnent également de budgets de production massifs, comparables à ceux d’un film. Il n’y a donc pas de pincement d’un sou.

Détails du tracé pour Loki sont en grande partie gardés secrets. Mais il se concentre sur le méchant joué par Tom Hiddleston, qui reprend son rôle de dieu du mal. La série se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie. Comme les fans s’en souviendront peut-être, Loki s’est enfui avec le Tesseract pendant le soi-disant braquage temporel. L’émission révélera ce qui lui est arrivé après cette supercherie. Kate Herron dirige avec Michael Waldron en tant que scénariste en chef. Le casting comprend également Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant

Il a fallu plus d’un an à Disney + pour obtenir une nouvelle émission Marvel scénarisée sur sa liste. Mais maintenant que les vannes sont ouvertes, les eaux du MCU coulent énormément. WandaVision n’était que la pointe de l’iceberg. Peu de temps après Le faucon et le soldat de l’hiver termine sa course, Loki se préparera pour la première. Au milieu de ça, si tout va bien, Veuve noire sortira enfin en salles un an après son arrivée. Sûr à dire, la phase 4 du MCU est, enfin, en plein essor.

Tom Hiddleston a fait ses débuts en tant que Loki en 2011 Thor avant de prendre sa place de méchant principal en 2012 Les Vengeurs. Il est depuis resté un élément de base du MCU, apparaissant dans Thor: Le Monde des Ténèbres, Thor: Ragnarok et les deux Avengers: Fin de partie et Avengers: guerre à l’infini. Cependant, il a été tué par Thanos au début de Guerre d’infini. Et les réalisateurs Joe et Anthony Russo ont confirmé qu’il était bel et bien mort. Nous savons donc, en fin de compte, où se termine son histoire. Loki première le 11 juin. Assurez-vous de vérifier vous-même la nouvelle affiche de la Disney + Twitter Compte.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming