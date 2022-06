L’affiche de l’homme gris trouve Ryan Gosling comme espion illusoire

Ryan Gosling apparaît et disparaît dans la dernière affiche du prochain film d’action de Netflix, L’homme gris. Publié avec l’aimable autorisation de Film Netflix, L’homme gris trouvera Ryan Gosling aller de pair avec son compatriote A-lister et star de Marvel Chris Evans, le couple promettant d’apporter quelque chose de puissant à cette histoire d’espions en guerre.

La dernière affiche de L’homme gris met Ryan Gosling en son centre, le visage reconnaissable de l’acteur s’évaporant progressivement et disparaissant dans le néant. Plutôt que de posséder littéralement la capacité de se transformer en fumée, l’image est probablement de nature plus métaphorique, taquinant les compétences d’espionnage de l’espion titulaire de Gosling et son affinité pour être indétectable.

Sortie prévue sur Netflix, L’homme gris est basé sur le roman du même nom de 2009 de Mark Greaney et se concentre sur Court Gentry (Ryan Gosling), le mercenaire le plus qualifié de la CIA dont la véritable identité n’est connue de personne, qui découvre accidentellement de sombres secrets d’agence. Bientôt, il se retrouve poursuivi par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien collègue psychopathe, qui met sa tête à prix, déclenchant une chasse à l’homme mondiale par des assassins internationaux.

Réalisé par Anthony et Joe Russo à partir d’un scénario que ce dernier a co-écrit avec Christopher Markus et Stephen McFeely, L’homme gris marque le film le plus cher de Netflix jamais réalisé grâce à son budget de production de 200 millions de dollars. Et a le casting pour correspondre. Avec le coup de poing de Ryan Gosling et Chris Evans en son centre, L’homme gris mettra également en vedette une distribution de soutien stellaire, dont Ana de Armas dans Dani Miranda, Jessica Henwick dans Suzanne Brewer, Regé-Jean Page dans Denny Carmichael, Alfre Woodard dans Margaret Cahill et Billy Bob Thornton dans Donald Fitzroy.

Netflix a de grands projets pour The Grey Man

Netflix

Un budget aussi énorme est dépensé avec intention, car Netflix prévoit de lancer une nouvelle franchise d’action à l’arrière de L’homme gris. Les plans pour plusieurs suites après la sortie de la première sortie ont déjà commencé. Une préquelle est désormais en préparation, et suivra les aventures explosives du personnage de Chris Evans, Lloyd Hansen, l’ancien collègue psychopathe de Gentry qui tentera de le traquer dans L’Homme Gris. La préquelle serait écrite par Dead Pool les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick.

Travailler sur une suite directe, L’Homme Gris 2, est également en cours, avec le suivi et la préquelle déjà « au tout début ».

Créer une franchise a été le plan des Russo Brothers depuis le tout début, avec le Avengers : Fin de partie réalisateurs espérant construire un tout nouveau monde d’espions. « Nous ne voulons jamais porter la poisse », a récemment déclaré Joe Russo. «Mais nous réfléchissons déjà à la suite des choses. Nous aimons construire des mondes, et nous préférons parier sur le côté positif et mettre l’énergie et le temps pour construire cet univers avant la sortie, afin que les idées soient plus pertinentes et organiques. C’est ainsi que vous construisez un récit en mosaïque plus complexe.

L’homme gris est prévu pour une sortie limitée le 15 juillet 2022, suivie de sa sortie sur Netflix le 22 juillet 2022.