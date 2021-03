L’affiche de l’équipe de suicide est là pour sauver le monde, la bande-annonce arrive demain

James Gunn a publié une nouvelle affiche officielle pour La brigade suicide avant la sortie de la bande-annonce vendredi. Jeudi soir, Gunn a fait la révélation que la bande-annonce du film DC attendu arriverait enfin à la fin de cette semaine. La nouvelle a évidemment suscité beaucoup d’enthousiasme chez les fans, et une nouvelle affiche incroyable tweetée par Gunn ne fera qu’ajouter à l’anticipation. Vous pouvez regarder la nouvelle affiche ci-dessous.

Je vais simplement déposer ceci ici. Ai-je mentionné qu’une bande-annonce arrive demain? #TheSuicideSquadpic.twitter.com/VmB9n0rFSZ – James Gunn (@JamesGunn) 25 mars 2021

De nombreux membres de la distribution de l’ensemble du film sont présentés dans la bande-annonce, nous donnant de nouveaux regards sur Margot Robbie en Harley Quinn, John Cena en pacificateur, Idris Elba en Bloodsport, Joel Kinnaman en Rick Flag, David Dastmalchian en Polka-Dot Man, Daniela Melchior en Ratcatcher 2 et Steve Agee dans le rôle de King Shark. Beaucoup de ces personnages ont déjà été révélés dans une vidéo d’appel nominal parmi beaucoup d’autres, que vous pouvez voir ci-dessous.

En plus des acteurs mentionnés ci-dessus, La brigade suicide met également en vedette Viola Davis comme Amanda Waller, Jai Courtney comme capitaine Boomerang, Peter Capaldi comme penseur, Alice Braga comme Sol Soria, Pete Davidson comme Blackguard, Michael Rooker comme Savant, Nathan Fillion comme TDK et Sean Gunn comme Weasel, Flula Borg comme Javelin , Storm Reid comme Tyla, Juan Diego Botto comme Silvio Luna et Mayling Ng comme Mongal. Steve Agee joue également le rôle de John Economos, en plus de fournir la capture de mouvement pour King Shark.

Pas vraiment un redémarrage et pas vraiment une suite, La brigade suicide ne reconnaîtra pas nécessairement les événements du film de David Ayer en 2016, même s’il ramènera plusieurs des mêmes personnages. La prise de Gunn suivra les membres de la Task Force X après leur envoi sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences.

Le monde de La brigade suicide s’étendra également au-delà du prochain film de Gunn. Pacificateur, une série dérivée avec John Cena dans son rôle du film, est également en développement chez HBO Max. La série met également en vedette Steve Agee, Danielle Brooks, Robert Patrick, Jennifer Holland, Chris Conrad et Chukwudi Iwuji. Il est créé et écrit par Gunn, qui dirigera également le pilote et plusieurs épisodes supplémentaires. La mini-série comprendra huit épisodes et devrait faire ses débuts sur HBO Max au début de 2022.

Il pourrait y avoir plus que cela aussi, comme Gunn a également taquiné qu’il pourrait y avoir plus de retombées au-delà Pacificateur, bien que cela dépendra vraisemblablement du succès de La brigade suicide quand il est libéré. En janvier, un fan a demandé à Gunn s’il avait plus d’idées pour d’autres retombées, et bien que rien n’ait encore été confirmé, Gunn a répondu avec une réponse simple: « Oui. »

Oui – James Gunn (@JamesGunn) 30 janvier 2021

La brigade suicide La sortie est prévue pour le 6 août 2021. Soyez sûr que la nouvelle bande-annonce sortira le vendredi 26 mars, mais comme elle risque de briser Internet, elle ne sera probablement pas difficile à manquer. La nouvelle affiche pour La brigade suicide nous vient de James Gunn sur Twitter.

